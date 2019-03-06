大城市裡的世外桃源！燈會中感受現代與復古交織的上海豫園

點評：豫園真的古色古香的超級美><

▲上海市黃浦區豫園。（影／記者謝璩安攝。）

▲上海市黃浦區豫園。（圖／記者謝璩安攝，以下皆同。）

記者謝璩安／上海報導、攝影



上海是一個繁華同時又復古的城市，在絢麗的高樓大廈間，保留了許多古色古香的建築和遺產，到上海的旅人在感受上海快速發展的同時，也能沐浴在濃厚的中國風下，體驗過去的風華，其中，豫園就是像是這座大城市裡的世外桃源。

▲豫園天漸漸暗下來以後會在建築物外打上燈光，越夜越美麗。

豫園位在上海市黃浦區，從上海豫園地鐵站一號出口出來，大約五分鐘就可以走到豫園的周圍，從轉進巷子的那一刻起，就能感受到滿滿的中國風，雖然觀光客還是非常多，但並不會覺得特別吵雜，反而都很有默契的用心感受這復古的氛圍、品嚐道地的老上海味道。



豫園建於1559年，是明朝時期的古典園林，最開始是四川布政使潘允端的私人園林，目的是要「愉悅老親」，因為「愉」和「豫」的意思相同，也因此被稱為豫園。

▲著名的綠波廊。

豫園分為西區、東區、中區和內園四個部分，西區有三穗堂、仰山堂、點春堂、大假山和元代鐵獅，東部有江南三大名石之一的玉玲瓏、積玉水廊、會景樓等等，中部則有得月樓、織亭、浣雲假山，園側西南方還有著名的城隍廟、九曲橋和豫園老街。豫園在1961年開始對外開放，1982年被國務院列為全國重點文物保護單位，目前這個典型的江南園林也已經成為上海的必遊景點。

▲老廟黃金銀樓，豫園各處都保留著過去的風華。

▲2019年的元宵燈會有許多大型的裝置藝術。

到了豫園周邊，首先會看見上海老飯店和黃金銀樓，幸運的話還能遇上新人在進行結婚典禮，沿路都有許多販賣上海小吃的攤販，不妨買個老酸奶或韭香餅，邊品嚐邊散步。接著一定要趁著天黑前到城隍廟裡上香祈福，感受最傳統的中式生活，參觀完城隍廟，就可以繼續沿著九曲橋，欣賞綠波廊、松運樓等等中國老式建築。最特別的是，目前因為正值元宵節和女兒節的期間，豫園到處都設置了大型的裝置藝術，到了晚上就會是一場相當美麗的燈會，和白天又有不同的浪漫氣氛。

▲九曲橋河岸上也有寫著我愛上海的造型設計。

▲豬年的財神爺也相當討喜。

除了大飽眼福以外，豫園也有許多好吃的美食值得一試，以小籠饅頭著名的南翔饅頭店，每到用餐時間總是大排長龍，店內的小籠湯包也成為芋圓的必吃美食。如果不想要一次就吃太飽的話，還可以到松運樓旁邊吃寧波湯糰，道地的寧波湯圓有分甜的芝麻口味，和鹹的包肉湯圓，手工的外皮相當Q彈，在冷冷的天氣裡吃上一碗，暖胃又暖心，到豫園一定要跟著人潮排隊吃一次。

▲冬天的糖葫蘆裡會有非常大顆的草莓，有滿滿的水分，吃起來甜蜜又幸福。

▲上海的名產梨膏糖，有許多養生的作用和中藥材，但吃起來甜甜的，可以單吃也可以用來泡茶。



豫園

地址：上海市黃浦區安仁街218號

開放時間：8:00 - 17:30

交通：上海豫園地鐵站一號出口

