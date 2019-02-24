曼谷華馬夜市猛男海鮮！大口吃配桌邊肌肉熱舞

點評：眼睛要看八塊肌還是食物啊><





▲泰國華馬夜市猛男海鮮。（影／Hey瑪斯去哪兒）

▲泰國華馬夜市猛男海鮮。（圖片由Hey瑪斯去哪兒提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

記者謝璩安／綜合報導

泰國一直以來都是觀光客心中的旅遊天堂，有一年四季不間斷的陽光、湛藍到讓人移不開視線的大海，還有許多充滿泰式風味的體驗活動，最重要的是，泰國的美食也是著名的超高cp值！部落客Hey瑪斯去哪兒就在社團《旅遊超爽的》中分享一家華馬夜市裡的餐廳，不只餐點好吃，還有超多猛男在桌邊跳舞！快來這裡製造一個特別的回憶！

▲華馬夜市占地廣大，有許多販售泰國道地小吃的攤子。

華馬夜市位在曼谷的東北方向，相較於著名的拉差達火車夜市、霓虹夜市或Asiatique河濱碼頭夜市，華馬夜市因為交通的關係比較少觀光客，幾乎都是泰國的本地人，但其實只要搭乘MRT到Ladprao站或BTS的Mochit站，再轉搭計程車前往就可以到達，華馬夜市販賣許多道地的泰式小吃，想體驗泰國夜市的遊客，一定要到這裡逛逛。

▲猛男服務員會在用餐期間到桌邊大跳熱舞。

華馬夜市裡最吸引人注目的就是這家「猛男海鮮」，位置很好找，就在夜市最旁邊的空地上，一共有兩層樓，座位相當多。一靠近店家就可以看到許多穿著女裝的猛男店員，負責在門口接待、服務客人，服裝還會不定時更換，Hey瑪斯去哪兒用餐的時候，猛男就穿著聖誕節服裝，猛男們的都相當熱情，遊客們不用害羞，可以盡情和他們互動。

▲不只猛男有看頭，這裡的海鮮也非常新鮮、經濟實惠。

猛男海鮮不只有華麗的噱頭，餐點也非常豐富，有生蠔、扇貝、淡菜、超大甜蝦等等各式各樣的海鮮，價錢會比市區吃到的海鮮再便宜一些，只不過店內沒有販賣主食，想吃其他東西也可以帶著外食到猛男海鮮裡用餐。用餐時間店裡大概會有十位左右的猛男，在桌邊隨著音樂熱舞，要是看到再拍攝的鏡頭，還會更加賣力的表演，氣氛超HIGH。

▲每種海鮮都超大、超划算。

每隔一段時間猛男們也會聚集在餐廳門口，或是二樓的欄杆旁一起跳舞，吸引超多圍觀人潮，用餐完也可以跟他們合照，猛男們都會擺上最撩人的姿勢，到泰國不妨來華馬夜市的猛男海鮮，體驗超特別的用餐經驗！

▲時不時猛男們會聚集在餐廳門口或二樓一起表演。



華馬夜市 猛男海鮮

電話：+66 81 381 4227

地址：11 Prasert-Manukitch Rd, Khwaeng Lat Phrao, Khet Lat Phrao, Krung Thep Maha Nakhon 10230泰國