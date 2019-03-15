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「禹步」上海雙年展 沉重、幽默的現代社會矛盾藝術

點評：獵殺大象的影片真的很沈重但又忍不住想看下去
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▲上海雙年展《禹步——面向歷史矛盾性的藝術》。（影／記者謝璩安攝。）

▲▼上海雙年展《禹步——面向歷史矛盾性的藝術》。（圖／記者謝璩安攝）

▲上海雙年展《禹步——面向歷史矛盾性的藝術》。（圖／記者謝璩安攝，以下皆同。）

記者謝璩安／上海報導、攝影

上海雙年展從1996年首次舉辦到現在已經有22年的歷史，在亞太地區有著重要的藝術地位，從2014年開始在上海當代藝術博物館舉辦，曾經舉辦過的主題有包括2000年著名的《海上·上海》、2008年的《快城快客》、2014年的《社會工廠》、2016年的《何不再問？正辯，反辯，故事》等等，每年的展期幾乎都在年末舉辦，或是接著到隔年的年初，展期大多在二到四個月左右。

▲▼上海雙年展《禹步——面向歷史矛盾性的藝術》。（圖／記者謝璩安攝）

▲四千個左右的廢紙板組成「前進一步，後退兩步；前進兩步，後退一步」的文字矩陣。

▲▼上海雙年展《禹步——面向歷史矛盾性的藝術》。（圖／記者謝璩安攝）

▲一樓的大型裝置藝術區。

上海雙年展以上海這座城市為主軸，聚合許多創意、新銳的國際策展人，探討以上海為出發點的都市文化、當代藝術和社會間的互動關係，這次要介紹的是2018年年末到2019年初的《禹步——面向歷史矛盾性的藝術》展覽，主策展人是墨西哥的藝術家夸特莫克·梅迪纳，主場館在上海當代藝術博物館的1、2、3樓和煙囪部分，另外在上海斯沃琪和平飯店藝術中心、上海油罐藝術中心和思南公館等地都有相關的城市項目。

▲▼上海雙年展《禹步——面向歷史矛盾性的藝術》。（圖／記者謝璩安攝）

▲當代藝術館的二樓展區分隔出許多不同的房間，每一間都有不同的主題。

▲▼上海雙年展《禹步——面向歷史矛盾性的藝術》。（圖／記者謝璩安攝）

▲展覽中特別的是有許多互動式藝術品，可以透過耳機或是光影的變化來感受。

「禹步」這個詞是源自於中國古代神話的神秘步伐，是道士在禱神儀禮中常用的步法動作，因為道家信眾崇拜日月星辰，特別是北斗七星，所以會走出星星的步伐來召喚神靈、驅邪避凶，又聽說是由夏禹創造，因此稱為禹步。梅迪纳表示，選擇以「禹步」成為雙年展的主題，傳達儘管藝術作品傳達現代社會中的種種焦慮，但也同時充滿著生生不息的創意和渴望。至於展覽的英文名稱「Proregress」，是結合了前進（progress）和後退（regress）而成，暗喻世界發展轉型與停滯中的矛盾與焦慮。

▲▼上海雙年展《禹步——面向歷史矛盾性的藝術》。（圖／記者謝璩安攝）

▲一整面牆面的每一個人像都有被藝術家定義的角色個性，相當有趣。

▲▼上海雙年展《禹步——面向歷史矛盾性的藝術》。（圖／記者謝璩安攝）

▲即使藝術品有一整面牆這麼大，其中還是有對稱的規律，也有一些藝術家的幽默。

展覽共有三層樓，以「0+4」作為結構，分為自然與社會、戰爭、女性議題和野蠻與文明四個主題，自然與社會的主題中，展示人類社會進步中面臨的生態急迫性和矛盾性，墨西哥藝術家還和上海大同中學與市八中學的125學生共同製作展示品，在上海當代藝術博物館的標誌煙囪建築中，以彩色紙板和管弦樂來呈現未來千年之間上海的日食現象，喚醒人們對自然環境的意識。

▲▼上海雙年展《禹步——面向歷史矛盾性的藝術》。（圖／記者謝璩安攝）

▲禹步的展覽中呈現了許多現代社會的問題，但也能看到懷舊復古的藝術品。

藝術館中一樓以大型的實體裝置藝術為主，展示了製作展示品的過程，二樓則是展覽的重點區域，分為相當多的隔間，以視覺的形式和各式各樣特效形成的畫面感，將現代世界中的社會問題赤裸裸地展現出來，例如播放以兔子做實驗研究疫苗的紀錄片、過去殖民者迫於壓力而殘殺大象的過程，還有其他關於抑鬱、飢餓、寂寞等等無處安放的情緒展示，在參觀的過程會有些許沉重，也會有幾個會心一笑的時刻，是一個看完以後思緒會不斷留在藝術品中的展覽。

▲▼上海雙年展《禹步——面向歷史矛盾性的藝術》。（圖／記者謝璩安攝）

▲漫步在博物館中，時不時會在牆角或是天花板上看到小巧思。

上海當代藝術博物館
地址：上海市黃浦區花園港路200號
營業時間：11:00–19:00（週一休館）
電話：+86 21 3110 8550

關鍵字： 中國旅遊 上海 上海當代藝術博物館 上海雙年展 上海 博物館旅遊 禹步——面向歷史矛盾性的藝術

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