有膽才能來！宜昌最壯觀岩洞餐廳　就在懸崖峭壁上用餐

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▲中國湖北省宜昌放翁酒家，全球九大岩洞餐廳之一。（圖片由傑瑞說到哪提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

記者謝璩安／綜合報導

全球有許多像夢境一般的美景餐廳，包括俯瞰皇后鎮的紐西蘭天空纜車餐廳、位在海底世界的馬爾地夫伊特哈海底餐廳、杜拜世界最高的哈里發塔大廈餐廳、泰國狗骨島中感受幼鳥體驗的樹上餐廳，以及俯瞰阿爾卑斯山的法國南針峰山頂餐廳等等，而部落客傑瑞說到哪就在社團《旅遊超爽的！》社團中分享，中國湖北也有一家入選世界前十大的景觀餐廳！

▲全球九大岩洞餐廳、世界十大景觀餐廳之一的放翁酒家。

▲放翁酒家位在中國湖北省宜昌市的長江三峽西陵峽口。

位在中國湖北省宜昌市的放翁酒家，除了是全球十大景觀餐廳之一以外，也是全球九大岩洞餐廳之一，其中也包括義大利的帕拉切希岩洞餐廳、肯亞Ali Barbour’s Cave洞穴餐廳以及泰國甲米The Grotto岩洞餐廳等等。傑瑞說到哪介紹，放翁酒家位在長江三峽西陵峽口一處絕壁的天然岩洞裡，緊鄰湖北宜昌三遊洞景區旁，相傳是南宋詩人陸游（號放翁）曾到此地飲酒作詩，故為由命名。

▲餐廳入口和一般餐廳差不多。

▲要到用餐區要先經過建在懸崖邊上的步道。

餐廳的門口和一般餐廳沒什麼不同，但一走進去別有洞天，要先經過懸崖邊的懸空走廊，才能到達依山而建、就在岩洞中的用餐區，挑戰客人的膽量。用餐區用燈籠和黃色的燈光裝飾，更加有氣氛，在放翁酒家用餐，除了感受天然岩洞的自然環境以外，也可以一邊欣賞西陵峽口的美景。

▲用餐區就是天然的岩洞。

▲岩洞邊上的位置可以直接透過落地玻璃欣賞美景。

傑瑞說到哪分享，岩洞邊上的座位可以直接透過落地玻璃看見洞外的景色，將西陵峽口與下牢溪的壯麗風光盡收眼底，特別的是，峽谷的對面有高空彈跳的活動，所以時不時還會聽到刺激的尖叫聲，相當有趣，如果人數較多，放翁酒家也有提供包廂。另外傑瑞說到哪也推薦，這裡的長江肥魚和三峽土菜，味道相當不錯。

▲在放翁酒家可以將西陵峽口和下牢溪的景色盡收眼底。

▲餐廳對面有高空彈跳的蹦極活動。

▲不只景色壯觀，餐點也相當美味。

在岩洞裡吃飯是一個特別的體驗，在懸崖上的岩洞裡吃飯又是更有挑戰的一件事，若是有到宜昌，不妨到放翁酒家感受濃厚的中國風，欣賞世界級的美景！



放翁餐廳

地址：湖北省宜昌市南津關三遊洞橋頭

營業時間：09：30－20：00