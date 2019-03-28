四萬件蘇州古文物在這裡　還有太平天國時期忠王府遺址！

點評：不只文物保留完整，建築也超美的><

記者謝璩安／蘇州報導、攝影

來到蘇州一定要參觀的就是最經典的江南古典園林，感受復古的風華，此外，欣賞蘇州古文物也能讓人有穿越過去的錯覺，蘇州博物館除了有相當完整的吳國遺址以外，就連以貝聿銘為主設計師的建築物都是讓遊客慕名而來的勝地，地理位置就位在中國四大名園「拙政園」旁邊，到這裡也可以安排一日遊的行程！

▲在蘇州博物館可以看見完整的吳國遺址。



▲從中部水池及假山區能看見的博物館大廳。

蘇州博物館位於蘇州市的姑蘇區東北街，成立於1960年元旦，博物館址分為東部的舊館和西部的新館，西部新館是由著名的華裔美籍建築師貝聿銘所設計，貝聿銘曾經獲得1983年的普立茲克獎，被譽為「現代主義建築的最後大師」，主要的作品除了蘇州博物館以外，還有美國華盛頓國家美術館東館、法國羅浮宮玻璃金字塔、卡達杜哈伊斯蘭藝術博物館和日本美秀美術館等等。

▲蘇州博物館中有吳地遺珍、吳塔國寶、吳中風雅、吳門書畫四個常駐展區。

蘇州博物館是一個免費的景點區，每週一休館，佔地約10750平方公尺，分為中心部分的入口處、大廳和博物館花園，西部的展區空間和東部的現代美術藝廊、教育設施等等。蘇州博物館的收藏品有四萬多件，大部分都是蘇州出土的文物，包括文人字畫和江南的民間工藝品等等，常駐的展廳有吳地遺珍、吳塔國寶、吳中風雅、吳門書畫四個部分，博物館內還會有免費導覽的服務。

▲32個展間內展出許多當年吳國的真實文物，讓人深刻感受到過去的生活。

博物館中總共有大小展廳共32間，四大常設展中，吳地遺珍的部分有展示史前陶器及玉器的「晨光熹微」、春秋青銅器及玉器的「爭伯春秋」、經典蘇繡品的「錦繡江南」和元娘娘墓及明王錫爵隨葬品的「都會流韻」四個主題展間；吳塔國寶內有展示瑞光寺塔佛教文物的「瑞光塔放」，以及虎丘雲岩寺塔佛教文物的「虎丘寶藏」；吳中風雅則是有「書齋長物」、「陶冶之珍」、「攻玉巧技」、「雕鏤神功」、「文房雅事」、「閒情偶寄」、「錦繡浮生」和在室外展覽的宋畫齋「墨戲草堂」等等。

▲每個展廳門口都有主題介紹。

在這些展廳中，可以看見許多過去保存的文物，包括日常使用的文具、表演用的道具、戰爭的兵器等等，也有一些假山和竹林的造景讓人彷彿走進了吳國，在參觀文物的過程也會有一股莫名的感動，就好像自己也回到當時的生活一樣，感受過去的風華。

離開主建築後，沿著動線可以到博物館的後方參觀，有刑偉中的檀香扇藝術展，和東部區域太平天國時期的忠王府舊址；整個蘇州博物館的參觀行程大約三小時左右，可以安排在早上前往。

▲博物館後方還有檀香扇藝術展和太平天國忠王府遺址。



蘇州博物館

地址：中國江苏省苏州市姑苏区东北街204号

電話：+86 512 6757 5666

開放時間：週二到週日9：00～17：00，週一休館