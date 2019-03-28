ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

四萬件蘇州古文物在這裡　還有太平天國時期忠王府遺址！

點評：不只文物保留完整，建築也超美的><
ETtoday旅遊雲

記者謝璩安／蘇州報導、攝影

來到蘇州一定要參觀的就是最經典的江南古典園林，感受復古的風華，此外，欣賞蘇州古文物也能讓人有穿越過去的錯覺，蘇州博物館除了有相當完整的吳國遺址以外，就連以貝聿銘為主設計師的建築物都是讓遊客慕名而來的勝地，地理位置就位在中國四大名園「拙政園」旁邊，到這裡也可以安排一日遊的行程！

▲▼蘇州博物館、拙政園。（圖／記者謝璩安攝）

▲在蘇州博物館可以看見完整的吳國遺址。

▲▼蘇州博物館、拙政園。（圖／記者謝璩安攝）

▲從中部水池及假山區能看見的博物館大廳。

蘇州博物館位於蘇州市的姑蘇區東北街，成立於1960年元旦，博物館址分為東部的舊館和西部的新館，西部新館是由著名的華裔美籍建築師貝聿銘所設計，貝聿銘曾經獲得1983年的普立茲克獎，被譽為「現代主義建築的最後大師」，主要的作品除了蘇州博物館以外，還有美國華盛頓國家美術館東館、法國羅浮宮玻璃金字塔、卡達杜哈伊斯蘭藝術博物館和日本美秀美術館等等。

▲▼蘇州博物館、拙政園。（圖／記者謝璩安攝）

▲蘇州博物館中有吳地遺珍、吳塔國寶、吳中風雅、吳門書畫四個常駐展區。

蘇州博物館是一個免費的景點區，每週一休館，佔地約10750平方公尺，分為中心部分的入口處、大廳和博物館花園，西部的展區空間和東部的現代美術藝廊、教育設施等等。蘇州博物館的收藏品有四萬多件，大部分都是蘇州出土的文物，包括文人字畫和江南的民間工藝品等等，常駐的展廳有吳地遺珍、吳塔國寶、吳中風雅、吳門書畫四個部分，博物館內還會有免費導覽的服務。

▲▼蘇州博物館、拙政園。（圖／記者謝璩安攝）

▲32個展間內展出許多當年吳國的真實文物，讓人深刻感受到過去的生活。

博物館中總共有大小展廳共32間，四大常設展中，吳地遺珍的部分有展示史前陶器及玉器的「晨光熹微」、春秋青銅器及玉器的「爭伯春秋」、經典蘇繡品的「錦繡江南」和元娘娘墓及明王錫爵隨葬品的「都會流韻」四個主題展間；吳塔國寶內有展示瑞光寺塔佛教文物的「瑞光塔放」，以及虎丘雲岩寺塔佛教文物的「虎丘寶藏」；吳中風雅則是有「書齋長物」、「陶冶之珍」、「攻玉巧技」、「雕鏤神功」、「文房雅事」、「閒情偶寄」、「錦繡浮生」和在室外展覽的宋畫齋「墨戲草堂」等等。

▲▼蘇州博物館、拙政園。（圖／記者謝璩安攝）

▲每個展廳門口都有主題介紹。

在這些展廳中，可以看見許多過去保存的文物，包括日常使用的文具、表演用的道具、戰爭的兵器等等，也有一些假山和竹林的造景讓人彷彿走進了吳國，在參觀文物的過程也會有一股莫名的感動，就好像自己也回到當時的生活一樣，感受過去的風華。

離開主建築後，沿著動線可以到博物館的後方參觀，有刑偉中的檀香扇藝術展，和東部區域太平天國時期的忠王府舊址；整個蘇州博物館的參觀行程大約三小時左右，可以安排在早上前往。

▲▼蘇州博物館、拙政園。（圖／記者謝璩安攝）

▲博物館後方還有檀香扇藝術展和太平天國忠王府遺址。

蘇州博物館

地址：中國江苏省苏州市姑苏区东北街204号
電話：+86 512 6757 5666
開放時間：週二到週日9：00～17：00，週一休館

關鍵字： 中國旅遊 蘇州旅遊 蘇州博物館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

開監視驚見屁汪偷看電視！　網笑翻：小朋友坐太近了啦

推薦閱讀

「禹步」上海雙年展 沉重、幽默的現代社會矛盾藝術

大城市裡的世外桃源！燈會中感受現代與復古交織的上海豫園

曼谷華馬夜市猛男海鮮！大口吃配桌邊肌肉熱舞

有膽才能來！宜昌最壯觀岩洞餐廳　就在懸崖峭壁上用餐

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

訂機票省錢小撇步週日買、週五飛

親子必玩！駁二全台最大木育森林

日本三井「LaLaport」進駐台中

1大1小才550！台中紅蝦、生蠔吃到飽

桃園浮誇蛤蠣麵有一斤蛤蠣百元有找

阿城鵝肉登必比登　煙燻鵝腿超Q彈

一周只賣兩天！嘉義人氣日式麵包店

台北米其林必比登名單出爐

全台最美日式老屋咖啡廳新開幕

《必比登推介》懷舊台菜「女娘的店」

熱門行程

最新新聞更多

30年歷史的傳統黑輪店

兒童節誠品玩4米桌遊、奇獸飼育學

四萬件蘇州古文物在這裡！

台北韓式料理必點濃郁馬鈴薯排骨湯

天然花青素製成超美色系彩虹千層！

狂！今起高鐵可用臉書Messenge..

《必比登推介》都一處褡褳火燒必吃

「2019好朋友野餐日」5亮點必去

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366