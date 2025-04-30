北市龍蝦餐廳「All In One」母親節後熄燈　結束12年開業時光

▲北市龍蝦餐廳「All In One」母親節後熄燈。（圖／取自All In One臉書）

記者黃士原／台北報導

主打炭烤龍蝦的「All In One」海鮮餐廳因都更因素，預計母親節過後熄燈，結束12年的開業時光。不過業者也表示，未來會再另尋地點重開，但餐廳型態可能會調整。

位於台北市信義區基隆路一段的「All In One」海鮮餐廳，老闆曾在大飯店擔任過主廚，主打炭烤龍蝦，但也提供干貝、鮑魚、沙公、沙母海鮮粥，以及蒜味牛排、野菇燉牛肉、蒜蓉豬腳凍、海鮮烘蛋等風味菜，是許多海鮮控的口袋名單之一。

▲「All In One」主打炭烤龍蝦。（圖／取自All In One臉書）

All In One在Google地圖擁有800多則評論，平均獲得4.6顆星，不少網友大讚龍蝦新鮮、份量給得很足，海鮮粥也非常鮮甜。不過業者日前公告，由於都更因素，不得不結束開業12年的餐廳，預計母親節過後熄燈。業者也表示，未來會再另尋地點重開，但餐廳型態可能會調整。

▲鳥家串燒居酒屋4/20歇業。（圖／取自鳥家串燒居酒屋臉書）

另外，開業17年的人氣串燒居酒屋「鳥家」，由於租約到期與諸多規劃考量，已於4月20日結束營業。鳥家除了串燒，同時也提供煮物、炒物、炸物、烤物及冷食，菜單上有近百種品項可選擇，串燒類100元至200元，其中網友推薦明太子系列必點，其他餐點價格80元至380元，是許多人下班後會前往吃宵夜並小酌一杯的地方。