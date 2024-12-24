每月只有1天！豐FOOD明年1至3月「龍蝦吃到飽」限量開賣

▲豐FOOD海陸百匯明年1至3月的「龍蝦之夜」開賣中。（圖／典華提供）

記者黃士原／台北報導

台北大直「豐FOOD海陸百匯」的「龍蝦之夜」，一向是該餐廳的話題活動，官網已開賣明年度1至3月的場次，不過相較之前每月有4場，明年1至3月各只有1場，單人2199元+10%，8人優惠價1999元+10%。

豐FOOD海陸百匯的「龍蝦之夜」，供應每隻重達300-400公克的清蒸龍蝦，每人每次限拿1份龍蝦，但不限次數拿取，想吃多少就吃多少。此外，餐檯還無限供應百道多國料理，包括有和牛握壽司、生魚片、椒鹽天使蝦、現切牛排、香煎羊排、生蠔等奢華菜色。

▲泰式波士頓龍蝦。（圖／取自豐FOOD海陸百匯官網）

龍蝦之夜每人餐價2199元+10%，今年豐FOOD推出多人優惠，一次購買4人價格2099元+10%，8人特價1999元+10%，再送每人1份泰式波士頓龍蝦。

▲位於台北喜來登2樓的日式料亭「桃山」，日式鍋物吃到飽方案只到12月31日。（圖／取自台北喜來登官網）

另外，位於台北喜來登2樓的日式料亭「桃山」，日式鍋物吃到飽方案只到12月31日，1到3人同行優惠價每位1980元+10%，4人以上每位優惠價1880元+10%。

日式鍋物吃到飽方案可選和風涮涮鍋或是關西壽喜燒，油花富裕的美國安格斯牛小排、嫩中帶脆的雲林黑毛松阪豬、季節鮮蔬盤、麵飯主食都可無限享用。