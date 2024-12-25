雙人吃到飽2025元！南港Buffet新年優惠73折起「連推27天」

▲敘日餐廳明年1月1日起推出「2025新年」餐飲優惠。（圖／敘日全日餐廳提供）

記者黃士原／台北報導

迎接元旦假期，位於南港六福萬怡的敘日全日餐廳，明年1月1日起推出「2025新年」餐飲優惠，出示官方粉絲團活動貼文，平日午餐可享雙人價2025元+10%，與原價相比等同73折。

敘日餐廳明年1月1日起至1月27日推出「2025新年」餐飲優惠，消費者出示官方粉絲團元旦活動貼文截圖，即可享雙人同行平日午餐2025元+10%，與原價每人1380元+10%相比，等同73折；平日晚餐則加價200元為雙人2428元+10%(約75折）、假日午晚餐加價600元為雙人2828元+10%(約84折）。

▲敘日全日餐廳假日加碼松葉蟹腳與生蠔料理。（圖／台北六福萬怡提供）

敘日餐廳目前餐檯主題為「敘饗韓風食堂」，提供各種韓食吃到飽，包括經典現煎海鹽五花肉、大邱韓式炸雞、釜山海鮮煎餅等，還有生食級干貝、帶殼牡蠣、招牌爐烤牛排無限暢吃，若3人同行再贈燒酒，6人同行即贈燒酒與馬格利米酒各1瓶。假日用餐，還可享有期間限定的松葉蟹、生蠔料理吃到飽。

▲台北六福萬怡酒店7樓The Lounge大廳酒吧推牛排吃到飽。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

此外，六福萬怡The Lounge大廳酒吧1月27日前推出爐烤牛排吃到飽，使用美國42個月齡以下的Prime等級牛肉，以百里香、迷迭香、大蒜等香料佐味，用爐烤方式鎖住肉汁，口感軟嫩中帶有嚼勁，用餐客人可再佐以芥末醬、喜馬拉雅玫瑰鹽、夏威夷火山黑鹽來增添風味。

除了爐烤美國牛無限吃，套餐內容還包含歐式麵包、鮮蔬沙拉、主廚湯品、咖啡與熱茶，都可以無限享用，午餐時段每人899元；晚餐每人1099元，再享葡萄酒喝到飽。

▲Sunny Buffet明年1月起推出為期兩個月的西班牙主題盛宴 。（圖／業者提供）

另外，提供超過百道料理的茹曦酒店Sunny Buffet，明年1月起推出為期兩個月的西班牙美食節，共10多道料理無限供應，從沙拉、小點、主食到甜點都有。富有地中海風情的「涼拌章魚番茄沙拉」，挑選鮮嫩彈牙的章魚及新鮮的番茄及橄欖，加入番茄莎莎醬，最後撒上芫荽增添風味；「羊乳酪水果沙拉」選用菲達起司入菜，將西瓜及小黃瓜的鮮甜果香與羊乳酪的濃郁鹹香巧妙結合。

距離2025年不到10天，Sunny Buffet搶先公布明年生日優惠，元旦起當月壽星於平日午餐或晚餐時段至餐廳用餐，即可享受2人同行1人半價、4人同行1人免費。