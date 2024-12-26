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Krispy Kreme打造「3款新春甜甜圈」！財神爺、吉祥蛇超應景

▲▼Krispy Kreme推出3款新春甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme推出新春限定甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻小龍年商機，美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」打造3款有著好寓意搭配可愛造型的「新春限定甜甜圈」，從財神爺到吉祥蛇造型通通有，2025年1月2日起全門市上市，即日起至1月1日前加入官方LINE帳號還可獲得「買1送1」券。

Krispy Kreme推出3款春節甜甜圈，「吉祥蛇」是選用特調檸檬巧克力淋面加上多多卡士達內餡，口感酸甜絲滑，搭配蛇造型十分應景；「財神到」則使用牛奶巧克力、檸檬巧克力、黑巧克力製成白白胖胖小財神造型，再結合爆米花鮮奶油內餡；「蘋安果」，紅澄澄的蘋果巧克力撒上脆砂糖粒，最後點綴巧克力葉片和鹹香餅乾棒，3款售價皆為60元，2025年1月2日起至2月12日全門市販售。

▲▼Krispy Kreme推出3款新春甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

▲財神爺、吉祥蛇造型甜甜圈十分應景。

為歡慶新品上市，即日起至2025年1月1日凡加入官方LINE帳號成為好友，即可在新品上市當天（1月2日）獲得「吉祥蛇喜迎春好友新品券」1張，至1月9日前只要於門市消費吉祥禮盒6入或12入即送原味糖霜甜甜圈6入或12入1盒，各門市數量有限，贈完為止。

加碼至2月12日前凡單筆消費滿188元，即可參加吉祥迎春抽抽樂活動1次，獎項有原味糖霜甜甜圈兌換券、3入綜合禮盒券、單筆消費9折、6入歡樂分享券、買6送6歡聚分享券、吉祥蛇紅包袋，兌換券期限至2月19日。

▲▼COLD STONE推出「起司巴斯克」、「草莓優格乳酪」、「草莓優格QQ」、「草莓優格脆脆」。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE推出新年限定「起司巴斯克」。（圖／記者蕭筠攝）

同樣為迎接新年，冰淇淋品牌「COLD STONE」首次推出巴斯克蛋糕冰淇淋「起司巴斯克」，完美還原巴斯克熔岩起司蛋糕口感，帶有乳酪奶香、焦糖香的冰淇淋拌入蓮花餅乾、海綿蛋糕，最後淋上滑順熔岩起司醬，打造鹹甜交織的滋味，搭配金黃造型，春節吃也超應景，12月27日起至2025年2月6日限時開賣。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Krispy Kreme COLD STONE 蛇年

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