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504萬台人赴日旅遊創新高　業者：明年「避開這時段」至少省2成

▲藏王樹冰雪怪車,白川鄉點燈。（圖／晴天旅遊提供）

▲白川鄉點燈。（圖／晴天旅遊提供）

記者彭懷玉／台北報導

晴天旅遊集團今（25日）分析2025旅遊趨勢，據統計顯示，2024年1月至10月國人出境人次達1416萬人，比2023年同期成長47%，其中有504萬人赴日旅遊（36%），創下歷史新高。不過業者建議，若打算赴日旅行，明年春分前就要出發，且4月13日之後大阪萬國博覽會開展，屆時關西一帶勢必會擠滿遊客，不只貴還影響旅遊品質。

▲藏王樹冰雪怪車,白川鄉點燈。（圖／晴天旅遊提供）

▲藏王樹冰雪怪車。（圖／晴天旅遊提供）

晴日旅行社總經理黃清凉表示，雖說日幣維持在0.21左右，且日本治安好，是國人出國首選。不過在明年春分後，也就是2025年3月20日日本進入櫻花季，整體住宿、交通費用會漲2成，加上萬國博覽會明年4月13日至10月13日在大阪登場，推估有2千萬人赴日朝聖。

▲晴日旅行社總經理黃清凉、晴天旅遊董事長陳依福、晴天旅遊總經理蕭世華等人分析旅遊趨勢。（圖／記者彭懷玉攝）

▲晴日旅行社總經理黃清凉（左二）、晴天旅遊董事長陳依福（左三）、晴天旅遊總經理蕭世華（左四）等人分析旅遊趨勢。（圖／記者彭懷玉攝）

黃清凉說，在明年4月至10月中期間，關西一帶的巴士、飯店均會「坐地起價」，光飯店房價預估漲3至5成，甚至原本2萬元櫻花團飆漲到4.4萬元，影響範圍囊括大阪、京都、神戶，建議旅客轉往二線、三線城市旅遊，像是仙台、東北、九州等地相對清淨，荷包也會輕鬆許多。

▲義大利北部多洛米蒂,多羅米提山,Dolomiti。（圖／IG@walter_ts提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲義大利北部多洛米蒂（Dolomiti）。（圖／IG@walter_ts提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

除了國人最愛的日本，董事長陳依福表示，德瑞、荷比盧或克羅埃西亞等歐洲主流路線，2025年6月前僅剩零星名額，而「健康旅遊」在疫後迅速興起成為趨勢，包含西班牙朝聖之路、義大利北部多洛米蒂健行，2025年已有160人報名相關活動，同時，深度旅行部分則有全德、全法和土耳其東部，許多旅客是二次重遊，不再追求以往走馬看花的模式。

▲馬爾丁（Mardin）坐落於土耳其東南部，是一座海拔約1000公尺的山城,土耳其旅遊,土耳其東部旅遊,馬爾丁旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲馬爾丁（Mardin）坐落於土耳其東南部，是一座海拔約1000公尺的山城。（圖／記者彭懷玉攝）

至於航班的供給部分，陳依福指出，在星宇航空的加入下，2025年若無取消或停飛航班，預計可再增加10個航點，包含北美一周就有160個航班，歐洲、中東各航空也在增加航班中，為空中交通增加量能。

關鍵字： 日本旅遊 晴天旅遊集團 2025旅遊趨勢

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