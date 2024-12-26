5家冬季限定「草莓手搖杯」盤點！夢幻甜點系草莓提拉米蘇新上市

▲冬季限定草莓手搖杯盤點。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

冬天就是草莓的季節，《ETtoday新聞雲》盤點5家手搖飲今年推出的草莓限定飲品，從夢幻甜點系像是Mr.Wish的草莓提拉米蘇、五桐號雪絨草莓奶酪等，到加入了Q彈珍珠、OREO脆片等咀嚼草莓飲通通一次滿足，期間限定、售完為止。

▲Mr.Wish今年冬天推出2款草莓甜點系飲品「草莓提拉米蘇」、「草莓橙橙」。

●Mr.Wish

Mr.Wish今年冬天推出2款夢幻草莓飲品，其中，「草莓提拉米蘇」是選用濃郁香甜草莓冰沙撒上酥脆阿華田脆酷粒，最後疊上絲滑芝芝奶蓋；「草莓橙橙」則是把香甜草莓鮮搗放至底層，再層層堆疊草莓與柳橙打成的清涼冰沙、Q彈愛玉，打造滿滿咀嚼口感，售價皆為95元。

▲五桐號冬季限定夢幻逸品「雪絨草莓奶酪」今年重磅回歸。（圖／記者蕭筠攝）

●五桐號

五桐號冬季限定夢幻逸品「雪絨草莓奶酪」今年重磅回歸，選用鮮奶製成的奶酪鋪底，再層層堆疊新鮮草莓丁、草莓冰沙，最後放上一層厚厚鮮奶奶霜，每一口都能吸到綿密酸甜滋味，還能咬到草莓果肉，售價95元，數量有限、售完為止。

▲茶湯會全新「極度莓好系列」一共推出2款限定草莓飲。

●茶湯會

茶湯會今年冬天開賣全新「極度莓好系列」，其中，「草莓四季春拿鐵」是以清爽四季春做為茶底，搭配香醇鮮奶，再加上新鮮草莓製成的草莓果粒醬，口感濃郁好喝，售價75元；「草莓翡翠珍珠奶綠」則使用五薰翡翠綠茶特製成奶綠風味，結合酸甜草莓醬、軟Q珍珠，北區售價75元、中南區70元。

▲老賴茶棧推出3款全新草莓飲品。

●老賴茶棧

老賴茶棧今年冬季推出3款全新草莓飲，除了有茉翠綠茶搭配牛乳、草莓醬的「草莓厚乳（售價85元）」外，「草莓珍珠厚乳」加入黑糖珍珠搭配酸甜草莓，還能吸到草莓果粒感，售價90元；「抹茶草莓厚乳」則是以日式抹茶結合牛乳與草莓醬，更添一股抹茶的微苦口感，售價85元。

▲功夫茶冬季限定有2款新草莓飲。

●KUNG FU TEA 功夫茶

KUNG FU TEA 功夫茶今年冬天推出2款草莓飲品，其中，「草莓慕斯」是手熬草莓果醬結合烏龍觀音奶茶的組合，北區售價65元、中南區60元；「草莓雪莎」則使用草莓果醬加入冰淇淋打成綿密冰沙，再搭配香濃芝士奶蓋、OREO脆片增添口感，北區售價85元、中南區80元。