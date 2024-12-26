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首次「澎湖－韓國清洲」2包機明年1月飛　看星空圖書館2.0、滑雪

▲▼星空圖書館2.0。（圖／易飛旅遊提供）

▲位於水原Starfield購物中心內的「星空圖書館2.0」。（圖／易飛旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

澎湖人看過來！佳期旅行社攜手易飛旅遊，首次推出可依航空「澎湖－韓國清洲」直飛限量包機行程，帶旅客體驗冬季特色體驗，再到首爾市區感受都會繁華與購物魅力，期間限定2班次分別於明年1月3日、8日出發，讓澎湖人不用再跑本島，直接就能飛出國。

▲▼韓國魚飛溪谷冰川。（圖／易飛旅遊提供）

▲韓國知名景觀魚飛溪谷冰川。

佳期旅行社表示，此次包機行程是專為澎湖鄉親量身打造的，希望能在旅途中免去舟車勞頓，享受更輕鬆便捷的旅行體驗。2班次包機安排5天與6天深度團體行程，包括能體驗參觀韓國知名的冰雪景觀「魚飛溪谷冰川」、穿著傳統韓服漫遊景福宮、參與辛奇手作DIY，以及走訪浪漫的星空圖書館2.0。

▲▼韓國滑雪。（圖／易飛旅遊提供）

▲還能體驗滑雪樂趣。

同時也有滑雪行程，並提供全套雪具三合一；喜愛購物的旅客也可享受在弘大購物、韓屋村咖啡街拍照打卡、乘船遊覽南怡島的浪漫景緻、採草莓等活動，2班次包機即日起開賣。

▲▼2023馬祖北竿擺暝文化祭，坂里十三暝燒馬糧。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬祖擺暝是離島最特別的嘉年華。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2023馬祖北竿擺暝文化祭，坂里十三暝燒馬糧。（圖／記者蔡玟君攝）

出國玩之餘，旅遊業者也持續推出國旅優惠。雄獅旅遊就推出冬遊離島4大玩法，最低3999元起，如「澎湖元泰歲末升五星自由3日」機加酒3999元起，再加碼升等一晚入住福朋喜來登；「快閃澎湖喜來登2日」也只要3,999元起，假日不加價。或也選擇明年冬天前往馬祖，參加離島最特別的嘉年華「2025馬祖元宵擺暝」，再品嘗馬祖最新鮮的海鮮痛風餐或海盜鍋，玩3天每人9499元起。

關鍵字： 韓國旅遊 亞洲旅遊 易飛旅遊 可依航空 優惠快訊

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