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身分證拿出來！壽星玩樂園只要100元「跨年也適用」

▲▼劍湖山世界。（圖／業者提供）

▲劍湖山世界跨年煙火秀結合無人機表演。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／台北報導

年末過節就是要到樂園玩！雲林劍湖山世界宣布，從12月25日起至30日期間天天都有長達4分半的煙火秀，在31日跨年當天還有888秒無人機加跨年煙火秀，陪民眾迎接新的一年。同時，現在到樂園玩只要是當日壽星，憑證購票只要100元，若穿粉色上衣則享門票399元優惠。

劍湖山表示，從25日至31日期間天天都有煙火秀可以欣賞，其中重頭戲就是31日跨年夜，在幸福摩天輪前，將與民眾倒數，一起迎接「劍湖山2025超越快樂摩天輪跨年煙火秀」，由400台無人機與煙火帶來快樂的888秒高科技共演。

即日起至明年1月31日期間入園也有優惠，首先，只要是當天壽星，出示身分證件即可享門票100元優惠；即日起至1月27日為止，只要穿粉色上衣，或是設籍在雲林縣、身分證字號有P，都享門票399元優惠。

▲▼花蓮遠雄海洋公園藍色海洋聖誕。（圖／業者提供）

▲花蓮遠雄海洋公園「藍色海洋聖誕」活動開跑，有聖誕主題遊行。（圖／業者提供，下同）

花蓮遠雄海洋公園則從即日起推出全新「藍色海洋聖誕」主題活動，不僅有聖誕遊行、聖誕老人水中餵食秀等活動，園方也在12月31日推出3種人可以免費入園優惠，包括12月壽星、穿著完整的聖誕老公公裝扮，以及購全票990元，即贈3至6歲幼童或65歲以上長者免費入園。

花蓮遠雄海洋公園今年聖誕主題活動長達一個多月，以聖誕節與海洋藍為主題，包括「聖誕主題遊行」、「聖誕老公公水中餵食秀」，以及「聖誕主題餐點」等限定亮點活動。而海洋公園深受歡迎的「美人魚水下實境表演」，傳說中的藍色美人魚將不定期神秘現身，每位遊客都有機會與美人魚來場浪漫的邂逅。

關鍵字： 雲林旅遊 優惠快訊 劍湖山世界 跨年

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