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日本5處滑雪秘境一次看　再體驗狗拉雪橇、私人露天溫泉泡湯賞雪

▲▼日本神鍋高原上神鍋雪場。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki提提供）

▲兵庫縣的神鍋高原上神鍋雪場。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki提提供）

記者蔡玟君／綜合報導

白雪皚皚的季節終於到來，Booking.com就推薦5個日本滑雪目的地，不論是前往北海道釧路市飽覽湖畔自然景象冬之華；或到訪群馬縣「水上町」體驗狗拉雪橇，若想避開日本東部滑雪人潮，則可以造訪西日本三大滑雪地之一的兵庫縣神鍋高原。

▲▼北海道 阿寒湖遊覽船。（圖／記者周姈姈攝）

▲北海道阿寒湖遊覽船。（圖／ETtoday資料照）

北海道釧路市阿寒町 
講到日本滑雪，肯定少不了北海道！在北海道釧路市有被封為日本國內難度最高「RIGHT WING」的雪道，平均坡度16度、最大坡度26度，是滑雪好手爭相挑戰的賽道之一。

不滑雪也有特色玩法，例如釧路市地標「阿寒湖」，當氣溫驟降時，結冰湖面上綻放霜花，展現冬季特有的「冬之華」奇景，不僅如此，阿寒湖還提供冰上開洞釣魚的「釣公魚」體驗，更有機會親見丹頂鶴。

▲▼阿寒鶴雅別墅鄙之座。（圖／Booking.com提供）

▲▼阿寒鶴雅別墅鄙之座。（圖／Booking.com提供）

▲▼阿寒鶴雅別墅鄙之座。（圖／Booking.com提供）

住宿方面，則推薦位於阿寒湖畔旁的「阿寒鶴雅別墅鄙之座」，每間客房間都設有露天溫泉，旅人可以一邊浸泡溫泉，一邊靜賞阿寒湖秀麗湖光山色；此外，附設酒吧更提供免費無限暢飲。

▲▼利根郡水上町。（圖／Booking.com提供）

▲利根郡水上町「尚文旅館」。（圖／Booking.com提供）

群馬縣利根郡水上町 
如果想帶著全家大小一同進行冬季活動，但又怕滑雪難度太高，不妨到新潟縣和群馬縣交界處的「水上町」走一趟。水上町擁有多達8個滑雪場，每年1月到3月初期間還有期間限定的「狗拉雪橇體驗」。

旅宿方面則推薦入住於奧利根蒸汽鐵路沿線的「尚文旅館」，這間鄉村旅館設有露天浴池，並使用當地食材烹製成充滿野味的佳餚，提供旅人遠離塵囂、隱士般放鬆氛圍。

▲▼長野縣「北安曇郡白馬村」。（圖／Booking.com提供）

▲北安曇郡白馬村森之小木屋。（圖／Booking.com提供）

長野縣北安曇郡白馬村
有著亞洲瑞士之稱的長野縣「白馬村」，以坐擁美麗山景、維護良好的滑雪環境而聞名，除了滑雪外，旅客還可體驗騎乘雪地摩托車，親眼見證雪猴悠閒泡溫泉。夜晚下榻位於白馬滑雪區中心的「森之小木屋」，這間旅宿交通便利，可輕鬆前往白馬各大滑雪場；旅宿也提供獨木舟、釣魚和騎馬等特色活動。

▲▼日本神鍋高原萬場滑雪場。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki提提供）

▲神鍋高原萬場滑雪場。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki提提供）

▲▼日本兵庫神鍋高原。（圖／記者蔡玟君攝）

▲神鍋高原雪中大道。（圖／記者蔡玟君攝）

兵庫縣神鍋高原
兵庫縣的「神鍋高原」不僅是西日本三大滑雪地之一，還是該區海拔最高滑雪場。當地有多處滑雪場滿足不同旅客需求，如「上神鍋滑雪場」適合雪橇、雪上香蕉船、旋轉橡膠圈等親子活動，「萬場滑雪場」有號稱關西最長的長距離雪道，而「奧神鍋滑雪場」則以粉雪和陡峭雪道著稱。

▲▼兵庫神鍋高原萬楓酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼神鍋高原萬楓酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼兵庫神鍋高原萬楓酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

當地住宿首推位於公路休息站旁的「神鍋高原萬楓酒店」，飯店距離滑雪場僅3分鐘車程，旅宿除了有齊全的裝備供旅人租用，並貼心地提供烘鞋機。

▲▼妙高市「 Lime Resort Myoko 」。（圖／Booking.com提供）

▲▼妙高市「 Lime Resort Myoko 」。（圖／Booking.com提供）

▲▼妙高市「 Lime Resort Myoko 」。（圖／Booking.com提供）

新潟縣妙高市
新潟縣「妙高高原」擁有粉雪雪質，成為滑雪愛好者的夢幻天堂。每到冬季，為了接待大量滑雪客，妙高市推出全山滑雪通票，能一次暢遊10座風格迥異的滑雪場。

而當地旅宿「Lime Resort Myoko」正對日本百座名山和北信五岳，與赤倉滑雪場比鄰而居，入住於此，旅人可將海拔 2500公尺的高山雪景盡收眼底。旅宿內更準備一系列舒壓服務，像是天然溫泉浴、當地特色料理、圖書館、酒吧和瑜伽課程等。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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