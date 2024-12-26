「3大跨年優惠」一次看！甜甜圈30元有找、草莓可頌買5送1

▲Mister Donut推出2大跨年優惠。（圖／Mister Donut提供）

記者蕭筠／台北報導

年末倒數！3大烘焙、冰淇淋品牌紛紛祭出最新「跨年優惠」，包括Mister Donut甜甜圈30元有找、COLD STONE冰淇淋第2杯半價，以及八月堂草莓可頌任選買5送1。

●Mister Donut

Mister Donut祭出「2大跨年優惠」，即日起至2025年1月1日連7天於全門市可享「10入甜甜圈299元」，換算下來，平均每顆甜甜圈最低不用30元，提醒限選原價39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，實際販售品項依門市現場陳列為準，數量有限、售完為止。

至2025年1月6日前還有「指定現做飲品任選買1送1」，期間凡購買伯爵厚乳茶歐蕾、Cona’s繽紛棉花糖可可、Cona‘s雪降跳跳糖可可即享優惠，並以價低者為贈送品項。

▲COLD STONE推2大迎新年優惠，加碼送新春刮刮卡。（圖／記者蕭筠攝）

●COLD STONE

「COLD STONE」祭出2大迎新年優惠，12月27日起至2025年1月1日可享「中杯以上含桶裝冰淇淋第2件半價」；1月3日至1月5日則推「中杯以上含桶裝冰淇淋第2件50元」，以上2大優惠皆不含脆餅，並以價低者為優惠品項。

1月3日起至3月6日加碼送「新春刮刮卡」，單筆消費滿350元（含）以上，即送新春刮刮卡1張，有機會抽到100張、30張、10張小杯經典冰淇淋+原味脆餅兌換券，更有機會帶走市價13590元的27型高解析電腦螢幕及多項精美好禮，刮刮卡數量有限，送完為止，單筆限送1張。

▲八月堂草莓系列可頌限時買5送1。（圖／八月堂提供）

●八月堂

八月堂祭出「可頌買5送1」限時優惠，即日起至2025年3月24日可享「草莓系列可頌任選買5送1」，口味有草莓寶石可頌、草莓卡士達可頌、草莓戀巧可頌及莓好愛戀扁可頌，不得與其他優惠併用。