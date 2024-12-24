「麵屋一燈台灣首店」明年元旦收攤！業者揭原因：將進軍中南部

▲麵屋一燈台灣首店明年元旦熄燈。（圖／取自麵屋一燈 Menya Itto Taiwan臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

2016年開幕的「麵屋一燈南京店」，是該品牌進軍台灣的第1家店，不過業者今日宣布，隨著策略調整，將於明年1月1日結束營業，未來展店將以百貨據點為主。

有東京拉麵之王的「麵屋一燈」，招牌是濃厚魚介冠軍沾麵，登台8年後終於在10月開出第2家店，不過業者今日卻宣布，進軍台灣的第1家店「南京店」將於明年1月1日熄燈，主要是原建築物未來另有規劃，目前由合作方進行規劃與調整。

▲麵屋一燈「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃士原攝）

雖然收掉南京店，不過台灣麵屋一燈表示，未來品牌將專注於以百貨據點為核心的經營模式，預計明年會在全台展店10多家，中部及南部首店很快就會跟大家見面。

麵屋一燈招牌是濃厚魚介冠軍沾麵，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款芳醇干貝雞湯拉麵，湯頭則是使用大量雞肉慢慢燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈同時又帶點香氣。

▲麵屋一燈「蝦湯魚介拉麵」。（圖／麵屋一燈提供）

10月開幕的麵屋一燈新光三越A11店，還推出限定口味「蝦湯魚介拉麵」，選用宜蘭胭脂蝦頭，經過慢火炸製的蝦油，充分釋放出香氣，而大量胭脂蝦頭經過慢火熬煮，濃縮成鮮美的蝦高湯，再與魚介湯底融合。配料部分，除了經典的舒肥雞胸、醬醃梅花豬叉燒，並搭配櫻花蝦碎、三星蔥花、立貝和嚴選海苔，風味層層疊加，營造出豐富的口感。

▲微點咖啡12/31結束營業。（圖／翻攝自Facebook／Smile Dessert Cafe 微點咖啡 ）

另外，北市信義區永吉路30巷上的「微點咖啡」，日前在粉專上宣布，因個人家庭因素，將於12月31日後停業，結束逾2年的開業時光。

「微點咖啡」業者表示，接手店面即將屆滿兩年四個月，但在歲末之際必須遺憾宣布，因為家人身體因素，且想好好陪伴4歲大的女兒成長，決定在12月31日後跟大家暫時告別，未來將會交手給另一組團隊，繼續帶給大家好咖啡跟舒適的空間。對此，網友留言表示「上次第一次造訪，你們的藍莓小可頌好好吃，居然要休息了」、「好可惜，假日好去處的說。」