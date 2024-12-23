「北投最新2.3K單車道」開通！3分鐘騎到關渡平原　順訪落羽松林

▲從捷運北投站出來，沿著大業路527巷騎車3分鐘，就能抵達關渡平原。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／台北報導

從捷運紅線北投站出來，沿著大業路527巷騎單車3到4分鐘，就能抵達「台北最後一塊淨土」關渡平原，這條2.3公里的自行車道是全新打造，以櫻花散步道、原生植物帶、猛禽觀察區等五大亮點設計，已於10月底完工開放。

▲關渡平原綠油油的景致，媲美花東的稻田，給都市人心曠神怡的感受。（圖／公園處提供）

關渡平原綠油油的景致，媲美花東的稻田，給都市人心曠神怡的感受。公園處表示，透過「捷運北投會館周邊（大業路527巷）環境整體改造計畫」，於設計之初盤點關渡、洲美地區周遭人文歷史、自然地景，以及調查分析環境特質，發覺這條自行車道獨特的景觀與視野，可看到都市、水岸與農地的景象，以及北側陽明山系大屯連峰及南側觀音山連峰天際線。

▲雨水花園以水生植物營造濱水花園的環境氛圍。（圖／公園處提供）



▲細部設計時採用北投、關渡平原相關元素，創造包含櫻花散步道等5亮點。（示意圖／公園處提供）

公園處指出，細部設計時採用北投、關渡平原相關元素，創造不同於其他自行車道特色，包含櫻花散步道、原生植物帶、猛禽觀察區、森林探索段、雨水花園段等五大亮點，長度約為2.3公里，目前大業路自行車道並未命名。

▲自行車道可看到都市、水岸與農地和山景天際線。（圖／公園處提供）

來到北投的捷運復興崗站，別忘了一訪期間限定的隱藏版落羽松，座落在繁忙的機場捷運與中央北路之間，長約380公尺的步道兩側，一共種植了約117棵落羽松，不過目前尚未全紅，建議可再等等。