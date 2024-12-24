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汐止「富士飯店」更名！明年1月換招牌　住中山雅樂軒送到府清潔

▲位於汐止的富信大飯店一館，由東立物流接手後，2022年6月正式更名為富士大飯店，一樓大廳及三樓餐廳重新改裝。（圖／富士大飯店提供）

▲汐止富士大飯店將再度易手。（圖／富士大飯店提供）

記者彭懷玉／台北報導

汐止「富士大飯店」將易主，福泰飯店集團已向東立物流簽下「富士大飯店」10年合約，明年1月正式更名「汐止福泰大飯店」，無縫接軌重啟營業；另外，台北中山雅樂軒酒店近日完成全館更新，即日起預訂專案房型，贈送一次到府冷氣清潔服務。

▲富士大飯店,立軒中餐廳深井燒鵝、富士爐烤琵琶鴨,飯店,飯店房間,汐止富士大飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「富士大飯店」原為富信大飯店一館，2022年6月由東立物流接手更名。（資料照／記者彭懷玉攝）

汐止「富士大飯店」原為富信大飯店一館，2022年6月由東立物流接手後，更名為富士大飯店，提供214間、7款的客房與套房，大小從8坪到23坪都有。業者表示，平均住房率達到8成，房價約3000元，由於距離南港展覽館僅5分鐘車程，凡是有旅展等大型展覽，住房率及房價會更高。

▲富士大飯店,立軒中餐廳深井燒鵝、富士爐烤琵琶鴨,飯店,飯店房間,汐止富士大飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲飯店提供214間、7款的客房與套房，大小從8坪到23坪都有。（資料照／記者彭懷玉攝）

據了解，旅館業畢竟不是東立物流本行，加上需要24小時營運，因此東立物流委由福泰集團代為管理，自11月起，彼此已簽訂10年合約，飯店轉交福泰飯店承租營運。

福泰飯店集團副總薛志民表示，飯店結構、設備完善，僅會進行微幅調整，包含大廳的畫作將改為福泰系列的色調藝術品，預計會在明年1月中下旬掛上新的招牌，並舉辦記者會對外公告。至於飯店員工部分，薛志民指出，維持聘用原先富士大飯店的同仁，幾乎是無縫接軌完成轉手。

▲富士大飯店,立軒中餐廳深井燒鵝、富士爐烤琵琶鴨,飯店,飯店房間,汐止富士大飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲富士大飯店原先的畫作會更換掉。（資料照／記者彭懷玉攝）

另外，位於北市中山區的「台北中山雅樂軒酒店」迎來9周年慶，對此，酒店已於10月底全新裝修，包含翻修客房地板、走廊間地毯換新，客房內配置乾溼三區分離的衛浴空間、免治馬桶、斯林佰蘭床墊，以及柔軟的珊瑚絨浴袍等設備。住客可於17樓享受2小時的HAPPY HOUR服務，提供輕食、調酒及飲品。

▲「台北中山雅樂軒酒店」將迎來9周年慶，對此，酒店已於10月底全新裝修。（圖／業者提供）

▲▼「台北中山雅樂軒酒店」迎來9周年慶，對此，酒店已於10月底完成全新裝修。（圖／業者提供）

▲「台北中山雅樂軒酒店」將迎來9周年慶，對此，酒店已於10月底全新裝修。（圖／業者提供）

因應春節打掃商機，業者攜手家事服務品牌「檸檬家事」，推出限量 Stay & Swap 新春住房專案。凡預訂呼風樂窩以上之專案房型，入住即贈一次專業到府冷氣清潔服務（價值2,500元），即日起接受訂房，並於明年1月1日起開放入住，限量推出20間。

關鍵字： 新北市旅遊 新北市旅宿 富士大飯店 汐止福泰大飯店 台北中山雅樂軒酒店 台北市旅宿

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