台南夜市新開幕！超過400攤小吃美食成夜晚新去處

點評：一定要找機會來去

▲重新復出的台南新永華夜市。（圖／熱血玩台南提供，下同，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

說到府城台南，大多數人都會聯想到古蹟、美食和夜市，台南眾多的夜市也成為觀光客必訪的行程之一，有趣的是，依照各夜市的營業日還有了「大大武花大武花」的口訣，但是現在台南又多了一個夜市可以逛了！歷經2次搬家、2次歇業的永華夜市即將在安平重新營業。

▲除了老攤位之外，也有許多新攤商加入。

原本在永華路上營業14年，2014年因地主收回土地歇業，2015年搬至林默娘公園停車場對面重新營業，兩年多後再度停業；在2019年3月，以「新永華夜市」之名重新開幕，就在舊安平大潤發前的停車場，占地超過2500坪、更超過400格攤位，每周四、日營業。

▲新永華夜市占地超過2500坪。（圖／媽媽我想嫁去台南！提供，請勿任意翻攝以免侵權)

除了原本舊永華夜市的攤位之外，也有許多生力軍加入，增加了攤位的多樣性，吃飽喝足之餘，新永華夜市也有許多遊戲攤位和遊戲區，讓到到訪的遊客都能夠玩得盡興再回家，之後每週四、日都可以來這裡逛逛、吃美食。

▲吃飽後還有許多遊戲攤位可以親子同樂。（圖／熱血玩台南提供，請勿任意翻攝以免侵權）

新永華夜市

地址：台南市安平區華平路與郡平路路口

營業時間：星期四、日夜晚限定