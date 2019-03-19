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隱身台南巷弄中的雜貨選物小店　在寧靜午後享用濃郁日式濃湯

食癮，拾影 食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市..

點評：超想去的><
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▲▼ Mi Cazuela 移動的鍋子。（圖／食癮，拾影提供）

文、圖／食癮拾影

在台南，散步似乎成為一種必然的旅行方式，停下摩托車，用雙眼與雙腳仔細遊覽這座城市，偶爾，也能在巷弄裡發現十足可愛的角落，可能一待就是整個下午。

▲▼ Mi Cazuela 移動的鍋子。（圖／食癮，拾影提供）

在台南的散步旅行，沒有下一步的行程計劃，就在這樣隨性的時刻，在新美街上突然看見了吉田萬屋的招牌。「吉田萬屋」，一字一字唸出門廊上的四個字，有些日式、有些可愛，吸引著我們靜靜走上二樓探索萬屋裡的模樣。

▲▼ Mi Cazuela 移動的鍋子。（圖／食癮，拾影提供）

▲▼ Mi Cazuela 移動的鍋子。（圖／食癮，拾影提供）

▲▼ Mi Cazuela 移動的鍋子。（圖／食癮，拾影提供）

▲▼ Mi Cazuela 移動的鍋子。（圖／食癮，拾影提供）

因為看見了一樓的小招牌上寫著咖啡、麵包，於是想著或許是一般的咖啡館吧，而在走上二樓之後，才發現這裡似乎更像是一間雜貨選物店。桌上、木櫃皆擺滿了各種樣式的杯、盤、碗等等餐具，有的設計簡白、有的鑲上優雅金邊、也有帶有復古台味的雕花碗公，看似平凡的生活器具，全部集於一室，讓它們看起來是更加迷人可愛。

▲▼ Mi Cazuela 移動的鍋子。（圖／食癮，拾影提供）

▲▼ Mi Cazuela 移動的鍋子。（圖／食癮，拾影提供）

除了碗盤餐具，店裡甚至還有販售衣物、飾品，皆是經由老闆挑選的物件。吉田萬屋的老闆，是一位來到台灣生活的日本人，中文說得很流利，所以大家可以放心的點餐與選購，這天我們走上萬屋時，老闆正好在店裡上日文家教，因為店裡的管理只有老闆一人，若是正好遇上家教時間，便要等到課程告一段落才能點餐唷！

▲▼ Mi Cazuela 移動的鍋子。（圖／食癮，拾影提供）

店裡的飲用水杯，是我特別喜歡的復古花紋透明杯。來到吉田萬屋的時候，或許會有幾分不像是造訪咖啡館的感覺。看了許多網路上的評論，其實起初也和許多人一樣是有些感到尷尬與錯愕，因為這裡並沒有像普遍咖啡館的熱情迎接或是餐點介紹，也沒有所謂的溫暖情味。

我逕自猜想，對老闆而言，這裡便是他日常的一部份，像是家一般的存在，她可以以最自在的模樣生活，不需在意其他人的眼光和想法。對客人而言，我們也一樣可以自在的在店裡找一個角落休息，在點好餐之後，回到座位上享受一個人的天光，甚至會因為店裡過度的安靜而感到睏倦。

▲▼ Mi Cazuela 移動的鍋子。（圖／食癮，拾影提供）

▲▼ Mi Cazuela 移動的鍋子。（圖／食癮，拾影提供）

回到餐點，店裡主要提供咖啡、飲品，以及每日限量的麵包、料理。在樓梯口旁有著一個透明的麵包櫃，裏頭放的是當天出爐的麵包，麵包有甜有鹹，可以搭配飲品組合成為套餐。

▲▼ Mi Cazuela 移動的鍋子。（圖／食癮，拾影提供）

▲今日三明治＄180元、麵包SET＄130元

▲▼ Mi Cazuela 移動的鍋子。（圖／食癮，拾影提供）

▲▼ Mi Cazuela 移動的鍋子。（圖／食癮，拾影提供）

點了一份今日三明治套餐，其實是一份佛卡夏麵包、搭配當日濃湯與一杯飲品。湯品有著非常日式的味道，是以蘿蔔、馬鈴薯、蔬菜、野菇與雞肉燉煮，濃稠帶些像是蔬菜泥的口感，單獨喝其實是有些鹹的，所以搭配麵包品嚐很適合、也較順口好吃。

▲▼ Mi Cazuela 移動的鍋子。（圖／食癮，拾影提供）

好友點的是麵包 SET，是先在麵包櫃選一份麵包再搭配飲品的套餐。若是選擇鹹味麵包，則可以＋20元加一顆煎蛋。麵包與湯品的味道都不錯，倒是這天選擇的兩樣飲品：薑汁汽水、豆乳拿鐵，滋味上偏淡，表現略為一般。

▲▼ Mi Cazuela 移動的鍋子。（圖／食癮，拾影提供）

吉田萬屋

地址：台南市中西區民權路二段279號2樓
營業時間：週三～週日 13:00～20:00（每週一、二店休、以粉絲專頁公告為主）
電話：06-222-2457

食癮，拾影
穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。
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關鍵字： 吉田萬屋 食癮拾影 達人美食 美食情報 台南美食

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