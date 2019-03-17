台南老字號沙茶爐！溫體牛加上現切豬　湯頭超清甜

點評：下次一定要去吃啦

▲沙茶爐可以說是台南的招牌美食之一。（圖／熱血玩台南 提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

每當天氣一冷，就讓人特別想吃火鍋，而來台南要吃火鍋，通常大家都會想到沙茶爐。網路上也能找到一堆店家，有網友就分享了一間在台南健康路的沙茶爐老店。

▲位在健康路上的新榕江沙茶爐。

有別於小火鍋或鴛鴦鍋，沙茶爐是以臉盆大小的鍋子為容器裝著湯頭上桌。 再配上獨門的沙茶醬以前其他配料，往往抓住許多饕客味蕾。這家新榕江沙茶爐，開業60年，也屬於在地老字號之一，主打使用溫體牛和現切豬，跟冷凍肉片吃起來有截然不同的口感，火鍋的湯底喝起來也清甜。

▲採用溫體肉片，能有較好的口感。

▲沙茶醬往往是精華所在。

除了肉片之外，許多火鍋必吃的配料也不能錯過，附的食材內有牛番茄、米血、魷魚、豆腐等，吃不夠還可以另外加點，怕人少吃不完有些配料還可以只點半份算相當貼心。開桌時桌上就會有雞蛋跟金針菇，如果沒有吃就不會算錢。

▲有許多配料可以加點。

剛上桌時的湯頭單喝起來就很清爽，網友就建議大家上桌時可以先喝湯頭最原始的味道，接著放入青菜和海鮮，最後再下肉，這樣可以吃到不同層次的味道。台南沙茶爐非常多，如果吃膩了有名的那幾家，下次可以來吃吃看這間一樣常常客滿，有很多在地人來吃的新榕江沙茶爐。

▲店內常常都充滿人潮。

新榕江沙茶爐

地址：台南市南區健康路二段369號

電話：06-2655937

營業時間：下午5點~晚上12點