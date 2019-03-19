熱湯無限續！台南傳統割包小店　吃得到全台僅有的豬舌包

點評：一定要吃吃看～

文、圖／小盛的流浪旅程

阿松割包，從小吃到大的好滋味，尤其是阿松的豬舌割包更是從來沒見過的搭配，來到永樂市場必要來嚐試這一奇特的美味。

永樂市場及鄰近的水仙宮市場，是台南小吃之集散地之一，集中著數十家的美味攤販，每當要帶朋友來台南吃美食時，大部分都會先帶來永樂市場，因為可以一次吃到碗粿、土魠魚羹、春捲、割包亦或是左近的綠豆湯，都是不能錯過的美味小吃，因此這次要介紹的是我的其中之一愛店－阿松割包。

雖然阿松割包不是第一次寫文，但距離之前的文章也是10年前的事情了（時間真是一把殺豬刀XD），所以就想說還是再介紹一次把資訊也更新一下，順便再重新介紹給大家。

阿松割包只有賣三個種類的割包，分別是普通包、瘦肉包以及豬舌包，其實普通包就是豬皮包，可是那口感我實在不愛，所以我每次來都是點一個瘦肉包＋豬舌包，雖然一份是2 粒割包，但是其實只點一粒或是兩粒都不同口味的搭配也是可以，只是過了好幾年這割包也都各漲價了10原來到現在的價位了。

瘦肉包＋豬舌包的搭配就是我每次來都必點的組合，然而如果點割包的話，店家還會附上好喝的高湯讓客人使用，而且都是無限量供應，所以我每次都喝了好幾碗才夠本。

阿松的割包除了豬肉之外，還夾有滿滿的酸菜以及蘿蔔，看那滿出來的份量滿足感就高到爆表了，再淋上特調的花生醬汁之後就可以開始大快朵頤了。

瘦肉包（NT.80），瘦肉包顧名思義就是全都是由瘦肉組成，而且他們的瘦肉不會過於乾柴，而且吃起來很扎實，割包上頭醃製的酸菜絲及蘿蔔菜絲則是酸中帶點甜甜的味道，跟著店家特調的花生醬之相輔相成，那種鹹鹹甜甜的味道就是正港的台南味呀，所以我一直都很愛吃這阿松的割包。

豬舌包（NT.90），豬舌包內的豬舌則是非常的肥厚，雖然厚實但口感不會太過於老，反而吃起來很嫩而且因為厚實吃起來很有咬勁，比瘦肉還要好吃多了，搭配著酸菜、蘿蔔絲以及花生醬真的味道更棒，所以我每次都一定要來吃豬舌包才甘願，因為這豬舌割包也只有阿松才吃的到呀。

用豬大骨熬成的高湯可無限供應，湯頭口感十分甘醇，每次吃割包就會很想配著高湯喝，所以每次都喝好幾碗才肯罷手。

阿松割包在台南已經是老店了，而這美味的割包也是吸引著無論是在地人或是觀光客的造訪，連我也都很喜歡這好吃的割包，因此來到台南歡迎來嚐嚐這奇妙的割包滋味。

阿松割包



地址： 台南市國華街三段181號

電話：(06) 221-0453

營業時間：08：00～18：00(週四公休)