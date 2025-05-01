5／3台南城垣節開跑！纖維藝術、環境劇場、地方小旅行　帶你深度感受古城風華

圖、文／臺南市政府提供

台南今年適逢府城城垣300年，市府規劃一系列活動，本篇就整理出近期到台南3大不可錯過活動亮點，讓你走訪台南邊穿越時光，感受老城故事就在眼前展開！除了帶著大家吃喝玩樂的城外趕集小旅行外，戲劇結合走讀認識地方的環境劇場演出，還有結合布料、纖維及台南故事的街道裝置藝術可以欣賞，絕對不能錯過。

「消失之城」環境劇場演出

由阿伯樂戲工場設計規劃，以朱一貴與巴克禮牧師為主角設計雙線劇情，帶領你穿梭在延平郡王祠與昔日小南門之間。透過環境劇場的形式，讓劇場融合歷史與場域，以現地創作形式，讓你身歷其境走入歷史現場，開啟對臺南府城的文化記憶與歷史想像。

｜活動日期｜5/4 10:30/14:30

｜活動地點｜延平郡王祠（台南市中西區開山路152號）

｜購票連結｜https://www.accupass.com/event/2504160631241741090890

「織流」纖維藝術創作展

由秝美創藝、織織人工作室、織築等三位創作家製作，即日起在西市場外廓賣店、淺草青春新天地廣場、多那之臺南西門店展出，以布藝纖維為媒介，結合西市場與寶美樓等西門地標，與在地社群共同創作，重現過去的西門意象。3件作品融合地方記憶與性別視角，展現織品的柔韌與多樣性，讓你能穿梭在裝置藝術之間自由探索。

｜活動日期｜5/1-5/11

｜活動地點｜西市場外廓賣店、淺草新天地廣場、寶美樓

「我城！欲去府城趕集！」進城趕集小旅行

結合地方體驗、在地美食的趕集小旅行，分別從下營、新化、四鯤鯓、安平與關廟等5個地區，沿著過去城外民眾進城趕集的路徑，一同搭乘專車進行，並設計許多結合在地特色的旅行體驗，包含認識香草植物、欣賞建築、搭船遊湖遊河、漁事體驗…等，想多認識台南不同的地方特色，跟著這樣玩就對了。

｜活動日期｜5/10

｜活動地點｜分別從下營、新化、四鯤鯓、安平與關廟等5個地區集合出發，並前往南門公園參與城是生活嘉年華

｜購票連結｜https://www.accupass.com/go/tainancity300trip

更多相關資訊可至臺南市文化資產管理處官網與粉絲專頁查詢。

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