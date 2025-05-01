ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

5／3台南城垣節開跑！纖維藝術、環境劇場、地方小旅行　帶你深度感受古城風華

圖、文／臺南市政府提供

台南今年適逢府城城垣300年，市府規劃一系列活動，本篇就整理出近期到台南3大不可錯過活動亮點，讓你走訪台南邊穿越時光，感受老城故事就在眼前展開！除了帶著大家吃喝玩樂的城外趕集小旅行外，戲劇結合走讀認識地方的環境劇場演出，還有結合布料、纖維及台南故事的街道裝置藝術可以欣賞，絕對不能錯過。

5／3台南城垣節開跑！纖維藝術、環境劇場、地方小旅行　帶你深度感受古城風華（圖／臺南市政府提供）

5／3台南城垣節開跑！纖維藝術、環境劇場、地方小旅行　帶你深度感受古城風華（圖／臺南市政府提供）

「消失之城」環境劇場演出
由阿伯樂戲工場設計規劃，以朱一貴與巴克禮牧師為主角設計雙線劇情，帶領你穿梭在延平郡王祠與昔日小南門之間。透過環境劇場的形式，讓劇場融合歷史與場域，以現地創作形式，讓你身歷其境走入歷史現場，開啟對臺南府城的文化記憶與歷史想像。
｜活動日期｜5/4 10:30/14:30
｜活動地點｜延平郡王祠（台南市中西區開山路152號）
｜購票連結｜https://www.accupass.com/event/2504160631241741090890

5/3台南城垣節開跑！纖維藝術、環境劇場、地方小旅行，帶你深度感受古城風華（圖／臺南市政府提供）

「織流」纖維藝術創作展
由秝美創藝、織織人工作室、織築等三位創作家製作，即日起在西市場外廓賣店、淺草青春新天地廣場、多那之臺南西門店展出，以布藝纖維為媒介，結合西市場與寶美樓等西門地標，與在地社群共同創作，重現過去的西門意象。3件作品融合地方記憶與性別視角，展現織品的柔韌與多樣性，讓你能穿梭在裝置藝術之間自由探索。
｜活動日期｜5/1-5/11
｜活動地點｜西市場外廓賣店、淺草新天地廣場、寶美樓

5/3台南城垣節開跑！纖維藝術、環境劇場、地方小旅行，帶你深度感受古城風華（圖／臺南市政府提供）

5/3台南城垣節開跑！纖維藝術、環境劇場、地方小旅行，帶你深度感受古城風華（圖／臺南市政府提供）

「我城！欲去府城趕集！」進城趕集小旅行
結合地方體驗、在地美食的趕集小旅行，分別從下營、新化、四鯤鯓、安平與關廟等5個地區，沿著過去城外民眾進城趕集的路徑，一同搭乘專車進行，並設計許多結合在地特色的旅行體驗，包含認識香草植物、欣賞建築、搭船遊湖遊河、漁事體驗…等，想多認識台南不同的地方特色，跟著這樣玩就對了。
｜活動日期｜5/10
｜活動地點｜分別從下營、新化、四鯤鯓、安平與關廟等5個地區集合出發，並前往南門公園參與城是生活嘉年華
｜購票連結｜https://www.accupass.com/go/tainancity300trip

更多相關資訊可至臺南市文化資產管理處官網與粉絲專頁查詢。
https://www.facebook.com/tmach20101225

關鍵字： 台南城垣節 府城城垣 纖維藝術 環境劇場

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

推薦閱讀

壽司郎聯名排球少年小圓包全售完

壽司郎聯名排球少年小圓包全售完

手搖飲勞動節優惠一次看

手搖飲勞動節優惠一次看

全台速食店勞動節優惠懶人包

全台速食店勞動節優惠懶人包

曾獲選全台十大好吃炒飯！高雄20年老店

曾獲選全台十大好吃炒飯！高雄20年老店

桃園「繡球、金針花小旅行」全免費！

桃園「繡球、金針花小旅行」全免費！

5/3台南城垣節開跑！帶你深度感受古城風華

5/3台南城垣節開跑！帶你深度感受古城風華

阿里山賓館推親子共遊鐵道賞螢活動

阿里山賓館推親子共遊鐵道賞螢活動

北市15米高「加羅林魚木」超壯觀

北市15米高「加羅林魚木」超壯觀

三貂角燈塔點燈90週年慶草地音樂會

三貂角燈塔點燈90週年慶草地音樂會

開箱最新「大阪車站酒店」6亮點

開箱最新「大阪車站酒店」6亮點

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

開箱台南新景點「十果文創園區」試營

台北就有「粉紅花瀑」3處石斛蘭秘境

北市15米高「加羅林魚木」超壯觀

隱身龜山60年冰品廠的神秘販賣部！

身分證對中2碼　升級天使紅蝦吃到飽

到礁溪溫泉飯店用餐第2人半價

低調鐵皮屋總是排滿人！高雄隱藏麻辣麵

開店10分鐘煙燻鴨腿飯一掃而空！

桃園「繡球、金針花小旅行」全免費！

有2個「2」送A5和牛！王品向辣推身分證優惠

熱門行程

最新新聞更多

壽司郎聯名排球少年小圓包全售完

手搖飲勞動節優惠一次看

全台速食店勞動節優惠懶人包

曾獲選全台十大好吃炒飯！高雄20年老店

桃園「繡球、金針花小旅行」全免費！

5/3台南城垣節開跑！帶你深度感受古城風華

阿里山賓館推親子共遊鐵道賞螢活動

北市15米高「加羅林魚木」超壯觀

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366