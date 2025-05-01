手搖飲勞動節優惠一次看！鮮茶道、TEA TOP全買1送1

▲手搖飲勞動節優惠一次看。（圖／鮮茶道提供）

記者蕭筠／台北報導

51勞動節休假日！《ETtoday新聞雲》整理手搖飲最新限時優惠，像是鮮茶道、TEA TOP第一味 可享指定飲品買1送1，CoCo、清心福全則推飲料現折10元好康。

▲CoCo線上點餐可享全品項現折10元優惠。（圖／CoCo提供）

●鮮茶道

鮮茶道全門市今（1）日祭出限時1天「鮮露金萱買1送1」優惠，每人每次限購2組。

●TEA TOP第一味

TEA TOP第一味全門市今（1）日祭出限時1天「買1送1」優惠，凡購買大杯巨峰葡萄青就送大杯日月潭紅茶，每人限購2組，數量有限、送完為止。

●CoCo

CoCo今（1）日祭出限時1天「全品項杯杯折10元」優惠，須於都可訂線上領券享優惠，每人限領2張，提醒部分已特價套餐、品項不適用。

●清心福全

清心福全即日起至5月15日祭出「Red Bull能量特調系列現折10元」優惠，優惠品項包括紅牛能量紅茶、紅牛能量藍莓蜜、紅牛巨峰葡萄能量優多、紅牛巨峰葡萄能量果醋、紅牛能量多多，每杯可享優惠價70元。

●翰林茶館

翰林茶館即日起至5月2日祭出「原創珍珠奶茶系列第2杯半價」優惠，有黑珍珠奶茶、白珍珠奶茶、熊貓珍奶，限同品項外帶特大杯，提醒國宴珍奶除外。

●康青龍

康青龍即日起至5月9日推「珍珠鮮奶茶第2杯6折」、「珍珠配料免費加」共2大優惠，須透過龍來訂線上點餐平台領券，優惠券數量有限，領完為止。

●珍煮丹

珍煮丹即日起至5月9日祭出「珍珠奶茶第2杯6折（中杯、大杯皆適用；每人可領2張）」、「珍珠配料免費加（每人可領1張）」，須在你訂平台領券使用，不限自取或外送，提醒2優惠不可並用、漢神巨蛋店不適用此優惠。