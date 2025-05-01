七星潭疊石比賽5 ／2報名截止！優勝奬金8萬　藝術季5 ／17開幕

▲▼七星潭已可見到國內外藝術家的疊石作品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025曼波新城太平洋國際疊石藝術季」，鼓勵全民參與自然藝術共創，即日起至5月2日下午5點止，開放報名「疊石創作比賽」，比賽資格不限，兩人以上即可組隊參加，無論是藝術愛好者、親子家庭、好友組團，或是國內外遊客，皆歡迎踴躍報名參與。





七星潭海岸風景區以壯麗山海景致與獨特鵝卵石海灘聞名成為疊石藝術的絕佳場域，即日起至5月2日開放疊石創作比賽報名並上傳作品構想圖，主辦單位將遴選15至20組參賽，獲選團體於5月5日至15日於七星潭就地取材現場創作，使用鵝卵石與漂流木自然素材，透過雙手堆疊出屬於自己的藝術語言，展現個人創意，優勝者最高可獲得新台幣獎金80,000元，還可與來自英國、瑞典及台灣的知名藝術家作品同台展示。

曼波新城太平洋國際疊石藝術季是一系列的活動，國內外共8組藝術家從3月底開始即在七星潭創作，作品將展出至八月底，目前到七星潭已可見到藝術家的作品，有來自英國的James Brunt、Jon Foreman、瑞典的Pontus Jansson，以及台灣的藝術家馬耀、林立仁、了嘎·里外、黃裕榮，與東華大學藝術與設計系蔡文慶教授及學生創作團隊等共同參與。

▲疊石藝術季5 ／17正式開幕，現場還有主題市集。

鄉長何禮臺指出，開幕儀式將於5月17日舉辦，遊客不僅可近距觀賞藝術家創作疊石作品，還可逛市集、欣賞音樂表演及石藝展覽，另外自5月17日至6月8日，每週於七星潭賞星廣場舉辦「假日主題市集」，有胖卡市集、小農市集、幹大事市集及異國市集四大主題，匯聚職人手作、特色美食、石材工藝體驗及異國文化，為花蓮打造充滿互動性與生活感的藝文場域，讓國內外遊客深入體驗花蓮的石藝文化與山海魅力。

▲疊石創作比賽，比賽資格不限，歡迎踴躍報名參與。

活動詳情請至「2025曼波新城太平洋國際疊石藝術季」官方粉絲專頁（https://www.facebook.com/rockbalancing.tw）。

