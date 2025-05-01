直擊／桃園「繡球、金針花」準備綻放！復興區18條小旅行全免費

▲桃園復興區台七線繡球花、金針花準備盛開，18條小旅行將在5月2日開放線上報名。（影／記者彭懷玉攝）



▲桃園復興區即將迎來最美時節，擁有山景風光的普拉多山丘假期也種植眾多繡球花。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／桃園報導

桃園復興區即將迎來最美時節！「2025花現台七-繡球金針農遊趣」5月10日至25日登場，《ETtoday新聞雲》搶先上山，為讀者帶來第一手現況，目前繡球花、金針花約一、二成花開，待開幕日約有半數盛放，而民眾最期待的農村小旅行將於5月2日開放線上報名，含賞花、手作體驗，全部免費參加。

▲普拉多山丘假期民宿曾老闆直言，今年因氣候異常加上閏月，至少再一個月迎繡球花綻放。（圖／記者彭懷玉攝）

桃園市政府長年推動「一休區一花卉」帶動觀光，其中，繡球花故鄉就在台七桃花源休閒農業區，遂以繡球花為主打，各家農場以繡球花妝點，把綠意山坡點綴得五顏六色；大溪百吉休閒農業區則在2022年於北橫公路入口處打造金針花海，10萬株金黃花海不用遠赴花東，在北部即能看到。

▲▼普拉多山丘假期是餐廳兼民宿，洋溢英式和法式鄉村風格。（圖／記者彭懷玉攝）

為讓民眾深入認識台七線風光，兩大休農區一共推出18條免費農事體驗活動，每條路線上限18人，含賞花、兩場手作體驗、從大溪停車場至景區的交通接駁，以及專業導覽、旅平險。報名完成後預收每人100元保證金，於活動當天簽到後退回，遊程於5月2日上午8點起開放網路報名。

▲▼普拉多山丘體驗咖啡濾掛包手作，從陶鍋炒豆到包裝封口通通自己來；園內的繡球花陸續綻放。（圖／記者彭懷玉攝）

本次記者參加的行程穿插不同遊程路線，首站到「普拉多山丘假期民宿」欣賞絕美的繡球花，並體驗咖啡濾掛包手作，從陶鍋炒豆到包裝封口通通自己來，還能品嚐普拉多山丘精緻美味的下午茶，享受歐式鄉村風的靜謐時光。

▲台七線14.5公里處是北橫最大農特產集散地。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼「劉老爹平價快炒」大啖土雞、桂竹筍等山間美味。（圖／記者彭懷玉攝）



民眾報名的行程不包含餐食，建議可到台七線14.5公里處品嚐山產，其中，建議到「劉老爹平價快炒」大啖土雞、桂竹筍、山蘇等，份量多且食材新鮮，餵飽五臟廟後，五月也迎來媽媽桃產季，能一次購足農產品作為伴手禮。

▲五月也迎來媽媽桃產季。（圖／記者彭懷玉攝）



吃飽喝足，台七線旁的「葉家千金 YEH JI TEA」也踴躍參加農遊體驗。葉家千金前身為1980年創立的藍廷製茶廠，傳承至第四代的姐妹，以日式風格茶席詮釋中式茶藝美學，不只能啜飲拉拉山高山烏龍與紅茶，還能體驗手作「茶葉香包」，旅客從挑選桂花、玫瑰、薰衣草、薄荷茶材，搭配自家高山茶枝，一步步製作出屬於自己的芳香茶包，除了可拿來泡茶，放置衣櫃中也能持續散發芬芳、或嗅吸感受療癒氣息。

▲▼葉家千金以日式風格茶席詮釋中式茶藝，能品茶、體驗手作「茶葉香包」。（圖／記者彭懷玉攝）



最後一站，來到百吉休閒農業區的「忘憂山谷」，2022年對外開放時一砲而紅，成為北台灣金針花毯秘境。業者說，今年金針花海依舊有10萬株，且研發出5種可食用的金針花，並於入口處展示15個品種，透過講解更了解被譽為忘憂草、母親花的意義所在。

▲▼百吉休農區「忘憂山谷」金針花目前花況約1-2成，不過經觀察花苞數量多，開花時想必動人。（圖／記者彭懷玉攝）



「忘憂山谷」目前花況約1-2成，不過經觀察花苞數量多，花開時勢必壯觀，同時也有少許玫瑰花陪襯。此外，業者更研發出從金針花提取專利的忘憂飲，未來將在大樹藥局等通路販售，若沒有報名到農遊行程，業者說明，一人收取100元入場費，含忘憂飲一包（原價80元）以及20元折價券，等於全額折抵。

▲▼今年金針花海依舊有10萬株，且研發出5種可食用的金針花，並於入口處展示15種品種。（圖／記者彭懷玉攝）



桃園市農業局表示，今年花季一共整合14家農場，包含添丁養生黑木耳、九天靜心農場、普拉多山丘假期、樂灣糧倉園區、丸山咖啡、枕頭山5號農園、瑞士鄉村農莊、葉家千金、錦發農場及富玉民宿、GOGOBOX餐車誌、崧境農場、復興食農等。

今年因氣候異常，且復興區不如竹子湖、杉林溪等地天候適宜，需靠人工一天4-6次的澆灌才有辦法讓繡球開花。農業局表示，到開幕日當天，預估繡球花盆栽將有半數盛開，落地種植部分因受氣候影響，需等到6月份才有較好看的花。大溪區百吉休閒農業區遊客中心種植的金針花亦受今年初氣候變化影響，預估5月中才有半數盛開，目前整體花況延後，縱使5月25日閉幕後花況仍持續，民眾6月初上山都還是看得到美麗的花朵綻放。

▲也有少許玫瑰花陪襯。（圖／記者彭懷玉攝）