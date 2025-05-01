壽司郎聯名排球少年「小圓包完售」！粉絲崩潰：現在還有什麼？

▲壽司郎與排球少年推出5款聯名小圓包。（圖／記者黃士原攝）

記者蕭筠／台北報導

台灣壽司郎攜手日本超人氣動漫《排球少年!!》自4月23日起推出一系列聯名活動，吸引大批鐵粉朝聖，因活動反應超出預期，繼緊急更換聯名餐點後，壽司郎昨晚也發出最新公告表示，排球少年聯名小圓包目前已全數售完，消息一出讓不少人崩潰直呼：「請問現在還有什麼？」

▲台灣壽司郎昨晚緊急發出最新排球少年聯名小圓包售完公告。（圖／翻攝壽司郎臉書粉專）

台灣壽司郎4月30日晚間於臉書粉專發出「完售通知」，表示超人氣 「排球少年!!聯名小圓包」目前已全數售完，並感謝消費者的熱烈支持。貼文下方也湧進一票鐵粉哀號留言「星期日才要去的我，大概要在現場哭了」、「限量是殘酷的」、「還想去的說QQ」、「好驚人的速度」。

5間主題店本周末訂位也已經額滿，民眾可於現場抽號碼牌候位用餐。至於同樣超受歡迎的「聯名角色透卡」則將於5月5日發放第2波，限量4萬5000張，只要購買聯名餐點「綜合刺身拼盤」即可獲得，特價300元。

▲排球少年聯名飲料杯還有。（圖／記者黃士原攝）

另外，凡點購可口可樂、雪碧、美粒果或可爾必思即可以組合優惠價200元把聯名環保袋帶回家，共5款，隨機出貨，限量3萬組；內用單筆發票滿700元還可用250元加購聯名飲料杯，每筆發票最多可換購2個，滿1400元以上的發票最多可換購4個，飲料杯限量1萬5000個。

▲藏壽司攜手《間諜家家酒》推出12款聯名扭蛋。（圖／藏壽司提供）

藏壽司近日則首度找來人氣動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》聯名，把人氣角色全員化身為精美扭蛋，包含SPY×FAMILY原創裝飾吊飾與SPY×FAMILY間諜家家酒橡皮擦各6款，活動只到5月2日。

4月28日登場的滿額贈為4款「SPY×FAMILY原創資料夾」，收錄《SPY×FAMILY間諜家家酒》動畫中的經典瞬間，折扣後單筆消費滿800元以上，至櫃檯出示發票，即可把聯名資料夾免費帶回家，限量1萬2000個，隨機贈送、送完為止。