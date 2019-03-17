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墾丁秘境大公開　「星砂灣」潔白沙灘連結清澈大海！

點評：原來墾丁還偷藏這一手！
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▲▼星砂灣。（圖／小蟲記事簿提供）

湛藍大海的景色一點都不輸給國外

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／小蟲記事簿提供，請勿任意翻攝以免侵權）

墾丁位於台灣本島最南端的恆春半島，不僅有許多自然生態區，清澈的海水和潔白的細沙海灘吸引眾多國內外遊客，但每到夏日旺季，海灘上總是擠滿了前來度假的遊客，部落客「小蟲記事簿」在社團「旅遊超爽的！」要告訴大家一個鮮少人知的夢幻沙灘，「星砂灣」。

▲▼星砂灣。（圖／小蟲記事簿提供）

漫步在沙灘上相當浪漫

「星砂灣」就位於後壁湖漁港旁，是一個小小的海灘，旁邊有座小燈塔，風景相當優美且海水清澈透明，是很受歡迎的拍照景點之一。之所以取名為「星砂灣」，是因為曾經這裡的沙灘上遍佈著星砂，潔白的沙灘延伸向藍綠漸層的大海，宛如電影中的場景，但因許多遊客會將這邊的星砂帶走，現在已經幾乎看不到星砂的蹤影了，也特別提醒大家，大自然的保護人人有責，不能因為一時的好奇而破壞了美好的環境！

▲▼星砂灣。（圖／小蟲記事簿提供）

緊連著沙灘的海清澈透明

沙灘旁的兩座小燈塔是拍攝婚紗照的熱門景點，許多人會攜手另一半到這邊拍下值得紀念的婚紗照，因此，這裡又稱為「婚紗灣」，運氣好的話，還能看到許多新人在此拍攝，讓畫面更顯浪漫！尤其是站在堤防上往下望去，可以清楚看到沙灘旁的清澈淺白海水，慢慢看向遠方，從綠到藍的漸層感超級漂亮。

▲▼星砂灣。（圖／小蟲記事簿提供）

星砂灣尚不為大眾所知，遊客人數較少

位於南台灣的墾丁一直以美麗的自然環境為特色，不論是大海沙灘還是陸地上的天然景觀，完全不輸給國外，周末假期安排一個兩天一夜到此旅遊，好好享受台灣帶給我們的美好環境。

▲▼星砂灣。（圖／小蟲記事簿提供）

美麗的大海應該由大家一起守護

星砂灣
地址：屏東恆春後壁湖漁港出海口南側

關鍵字： 屏東旅遊 墾丁旅遊 星砂灣 小蟲記事簿

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