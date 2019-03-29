一周只開3天！台中超夯秘密甜點店　抹茶柚子口味上架就秒殺

點評：好想吃吃看秒殺的抹茶柚子蛋糕喔～

文、圖／商妮吃喝遊樂

台中非常好吃的秘密甜點店～二月。森 甜點工作室的人氣手工餅乾又推出新口味了！他們家不只蛋糕好吃，手工喜餅更是非常搶手，每一款口味都精緻有特色，好吃到有新人為了等候他們手工製作，寧願把婚禮延期。一盒漂亮的手工喜餅禮盒同時也是年節必買的伴手禮，吃過就回不去立即愛上它。

二月。森的蛋糕非常有名，之前吃過讓我們好驚艷，每週只對外營業三天，其餘時間都在趕工製作手工喜餅禮盒，就知道有多夯，預約訂單已經排到好幾個月之後了。他們家的手工喜餅通通客製化，製作大量手工喜餅同時也會製作伴手禮盒零售，禮盒包裝精緻，送禮體面相當實惠。

手工喜餅禮盒內容都可以客製化挑選，新人要挑喜餅需要提早預約時間到店試吃。要送人當伴手禮或是自己享用，則可以到他們官網商品區挑選。

包裝盒裡頭有附商品簡介，還有最佳賞味保存卡。卡片上有特別介紹，他們家使用最高品質原料，所有商品都未添加防腐劑、人工添加物，採用法國與日本和菓子專用麵粉、AOP認證進口發酵奶油製成。

岩鹽巧克力餅乾與麵茶酥餅份量比較多，一長條圓筒包裝，各有12片。

岩鹽巧克力餅乾

巧克力餅乾上頭有喜馬拉雅山產的粉紅岩鹽，入口先感受到粉紅岩鹽的獨特鹹香氣味，接著是濃厚又溫潤的巧克力尾韻。鹹與甜互相提味不會衝突，很有層次感，非常好吃。

麵茶酥餅

這一款手工餅乾非常特別，這是第一次吃到用麵茶做成的餅乾。古早味麵茶粉吃起來有懷舊的滋味，酥鬆的口感不會太硬，味道也不會太甜，相當順口好吃。

這一盒手工餅乾除了前面兩款用圓筒罐子包裝之外，其他的都是用霧面密封袋包裝，看起來漂亮大方。





柳橙迷迭香餅乾

餅乾上面可以清楚看到迷迭香散布其中，獨特的香草香氣與柳橙搭配起來，帶有微微的甜還有微微的辛辣味，蠻有意思的組合。這款天然香料的餅乾，小口咬細細品嚐香氣十足，是款很耐吃的茶點。

匈牙利紅椒起士星星餅乾



這款餅乾的造型很可愛，聞起來有濃濃的起士香氣，口感比較硬脆一些。紅椒與起士融合在一起，剛入口是鹹香的滋味，接著尾韻帶甜。把義式料理的元素做成手工餅乾，這種獨特的風味讓人印象深刻，大概只有在二月。森 才能吃到。

鹹蛋黃餅乾

又是一款充滿創意的手工餅乾，簡介有介紹把鹹蛋黃一顆一顆手工磨成碎粒加入餅乾中烘烤，聞起來只有蛋香，入口卻有鹹蛋黃金沙的香氣。小口咬慢慢品嘗，先是甜味接著轉為鹹味然後再回甘，多重滋味與酥鬆口感，看似普通的手工餅乾，一吃就讓人驚呼好吃。





磅蛋糕都是切片密封包裝，二月。森 的磅蛋糕有很多口味，這一盒裡頭是伯爵假期、薄荷假期、以及玫瑰假期三款。

伯爵假期磅蛋糕

從蛋糕切面可以明顯看到細碎的茶葉顆粒，入口有濃郁的伯爵茶佛手柑特殊香氣，保有水份口感比較軟綿。甜度不高吃起來不會膩口，搭配茶飲非常適合。

薄荷假期磅蛋糕

這款磅蛋糕靠近聞有清涼的薄荷香氣，簡介有介紹將草本香甜酒在薄荷糖水中悶燒，再加入高級麵粉製作烘烤而成。吃起來有薄荷的涼涼風味，還有淡淡的甜酒香，滋味相當清新，下午茶來一塊很醒腦喔。

玫瑰假期放蛋糕

聞起來有玫瑰花香非常舒服，上頭看得到玫瑰花碎粒，吃起來有淡淡酒香與花香，甜甜的滋味尾韻綿長，我個人蠻喜歡的。

黑糖花生達克瓦茲

這款達克瓦茲外層是黑糖，裡頭是花生內餡，創意組合恰到好處，甜中帶著微微鹹度的花生醬內餡搭配外層酥脆的黑糖整個好吃極了，我很喜歡，愛吃達克瓦茲的朋友一定要試試這一款創意甜點。

焙茶焦糖腰果酥餅

這款酥餅的滋味很多元，剛入口是味道比較濃郁的甚至微苦的茶味，裡頭有很多焦糖堅果顆粒，甜中帶有些許的鹹味，卻不會互相衝突反而各自加分。圓潤的茶香與堅果香輪番襲擊味蕾，讓人印象深刻。

抹茶柚子蛋糕

這款蛋糕是二月。森 的人氣蛋糕，有著可愛的柚子造型，相當討喜。

抹茶蛋糕裡頭有日本糖漬柚子丁，味道香甜口感QQ的，扮演龍點睛的角色，讓這款抹茶蛋糕大加分。整個抹茶柚子蛋糕有抹茶茶韻與柚子香，再加上底部巧克力脆片，呈現多層次的風味，是一款色香味俱全的手工蛋糕，聽說每次一擺到甜點櫃中就被客人快速清空，廣受歡迎。

二月。森 使用的原物料跟一般的蛋糕店不太一樣，以這盒手工餅乾禮盒來說，使用法國t55麵粉、日本焙茶、上白糖、海藻糖、台灣本土黑糖、法國發酵奶油、腰果，吃起來相對比較不負擔，長輩小孩都可以放心吃。

之前吃過二月。森 的手工甜點就覺得很厲害，這次吃到手工餅乾也很出色，每一款都充滿創意精緻有特色非常好吃，重點是不會太甜也不油膩，相當爽口。

他們家甜點一週只對外營業三天，其餘時間都在製作手工喜餅跟餅乾禮盒，喜餅很夯訂單已經排到好幾個月之後了，單盒的手工餅乾禮盒跟蛋糕比較容易買到，還沒吃過他們家甜點的朋友可以試試。

二月 • 森 甜點工作室



地址： 台中市西區模範街18巷2號

電話： 04－23057022

營業時間：五六日12：00～20：00 、三四（僅供預定取貨）14：00～20：00