服務費免了！台中義式百元料理　還有隱藏版爆炸海鮮義大利麵

點評：好想吃啊><

文、圖／商妮吃喝遊樂

一中商圈的美食不只小吃多，藏身在巷弄裡面更有許多讓人驚喜的平價美味，這家灰房子義式料理用料實在價位只要100多元就能吃到好吃的義大利麵燉飯，免費WiFi、免費插座、免服務費而且好停車CP值很高耶～

灰房子位在中友百貨旁春水堂正對面巷子內，斜對面就是中國醫立體停車場，交通便利好停車，已經開業5年廣受中友櫃姐喜愛，生意相當不錯。

門口就有戶外餐桌，在這裡拍照打卡有種田園氣氛，IG照就選在這裡拍吧～

室內用餐空間分兩區，這一區是高腳椅座位區，一長排共4桌。

另一邊為沙發區，他們家的沙發坐起來很舒服，這一區是家庭客跟櫃姐喜歡的區域，如果帶小孩用餐可以在電話訂位時指定沙發區，比較舒適。

灰房子菜單、價位、消費方式

灰房子除了義大利麵燉飯之外還有手工義式披薩以及蔬食沙拉，醬汁通通都是自己手工熬煮，除了常見的清炒、紅醬、白醬、青醬之外，還有粉紅醬、泰式醬、摩洛哥醬等異國風口味，選擇性很多。

價位非常平實大多落在200元上下，免服務費又好停車加上餐點多元，相較於一般義式料理，灰房子CP值顯然高出許多。

招牌嫩煎雞肉沙拉175元

這盤沙拉上桌時我們都被大份量嚇一跳，別以為這是平底盤，其實它是深盤，這麼一大盤只要175元真是很超值！

生菜種類不少，不會只有美生菜和萵苣而已，大概看了一下至少有 7種以上的新鮮季節時蔬，還有草莓、櫻桃蘿蔔耶～平價的沙拉盤內容相當豐富耶。

嫩煎雞肉雖然是雞胸肉，但是口感非常嫩又多汁，有點像舒肥的口感外Q內多汁非常好吃。

醬汁有三種選項，我們選凱薩醬。這道沙拉平價又好吃，配色也漂亮，我們都喜歡。

四種起司薩拉米披薩285元

奶油起司、藍起司、馬札瑞拉、帕瑪森等4種起司組合在一起，味道非常濃郁，再加上義大利臘腸片整個披薩鹹香濃厚很紮實。

灰房子的義式手工披薩屬於薄皮披薩，菜單上有介紹使用天然麵粉，從揉麵糰、發酵、手工桿製、到現烤出爐一氣呵成，餅皮邊緣酥脆味道香，中間則是Q綿有咬勁像是剛出爐的麵包，這個披薩相當有水準。

來張斷面特寫，厚厚的四種起司堆疊出多層次的風味，一口咬下滿滿起司在嘴裡爆發鹹香美味，濃郁的不得了！愛吃起司的朋友推薦必點種款披薩。

泰式粉紅醬 嫩煎雞肉燉飯185元





灰房子的泰式粉紅醬與一般的粉紅醬不太一樣，將奶油白醬加上特製泰式咖哩調配而成，除了奶味還帶有檸檬葉與香茅的泰國元素，但又不會過重，有點微辣非常好吃。

雞肉是雞胸肉，但是大塊又多汁，口感蠻嫩的。

燉飯的湯汁特別保留比較多，讓米粒慢慢吸收醬汁，吃到後面不會太乾。米粒沒有米心但是口感比較Q，整個相當入味，即使冷掉也不覺得膩，我個人很喜歡。

隱藏版爆炸海鮮義大利麵359元（限量須提前預約）醬汁可搭配奶油／青醬／紅醬／泰式醬／泰式粉紅醬／摩洛哥醬六選一，我們選了泰式醬。

這一道隱藏版的海鮮份量十足，光是天使紅蝦就直接給兩隻，肉質肥美體格不小，鮮度也夠。

中卷好大一隻，放在盤中直接佔滿盤面，又嫩又Q的新鮮中卷，口感相當不錯，光是吃這隻中卷就很滿足。

蛤蜊數量不多大約10顆，不是堆成小山那麼多，但是每一顆都肥美又大顆，鮮甜程度也沒讓我們失望。

這盤爆炸海鮮義大利麵的海鮮份量超多，完全看不到底下的義大利麵。義大利麵的份量也不少，麵條Q彈吸收泰式醬汁味道酸甜香辣，重口味卻很清爽相當奇妙，份量很多兩個人一起分享剛剛好。

加價69元升級套餐。內容有香蒜麵包、每日濃湯、蜂蜜冰茶，當然加價升級比較划算。

綜合莓果冰沙135元、蜂蜜冰茶80元

蜂蜜冰茶味道不會太甜，喝起來清爽順口，升級附餐飲料要換點其他飲品可折抵50元。綜合莓果冰沙的造型非常漂亮吸睛，用新鮮的綜合莓果以及現擠檸檬汁打成冰沙，現在冬天正好是草莓產季，杯緣貼上草莓片再加上上層的造型，整杯綜合莓果冰沙不只好喝，看起來漂亮極了。

心得：

灰房子的餐點份量十足價位相當平價，義大利麵與燉飯的醬汁都是手工製作，吃得到獨特風味。手工披薩我最喜歡，用料很實在，價格比一般披薩店划算許多。莓果冰沙也是漂亮的不得了，整個餐點有質感好吃又好拍，價位親民還免服務費CP值很高耶，小資族要找聚餐地點，灰房子絕對可以列入口袋名單。

Gray House 灰房子

地址: 台中市北區三民路三段201巷30號 (地圖)

電話: 04 2220 0039

營業時間: 平日 11:00~21:30 假日 10:30~21:30