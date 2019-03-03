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台中地中海風親子餐廳　百元早餐好拍、臉盆沙拉份量驚人

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時..

點評：豪想吃那個沙拉呀～
ETtoday餓勢力

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

文、圖／商妮

台中知名的尼克咖啡在北屯大坑開分店了！！這一家尼克咖啡大坑微笑店占地很大寬敞舒適，深藍地中海裝潢超好拍，早午餐價位非常平價，餐點擺盤漂亮又好吃，尤其是臉盆沙拉爆量到驚人！早餐套餐附飲料不用100元就能吃到， 免費WiFi免費插座平日不限時免服務費還可騎小馬，交通便利好停車整個CP值蠻高的。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

尼克咖啡大坑微笑店位在北屯區軍福九路與和祥路口，就在蝴蝶橋前，地點非常好找。路邊好停車，附近又有大坑有名的蝴蝶橋、情人橋、藍天白雲橋，到這裡用餐可以順遊周邊景點。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

餐廳佔地很大，一共可以容納200多人，整個裝潢以藍色地中海風情為主，寬敞舒適讓人放鬆，優閒的氣氛很不錯。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

假日的生意非常好，建議先訂位才不用等候。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

內有一間包廂，最多可容納24人。平日20人以上、假日10人以上就可包場，沒有低消限制也不必加收費用，團體聚餐很適合。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

店內有好幾處拍照打卡牆相當可愛，還有兩隻比人還要高的大熊布偶，小朋友超喜歡的。店員說如果一個人用餐，可以把它搬到你的旁邊陪你吃飯，好貼心啊～哈哈。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

大門口一進來這一桌放了書報雜誌還有玩具，通通自行取用。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

店內還可以免費騎小馬，太妙了！這個小馬很特別，利用機械原理不需要電池就能移動，小朋友騎的好開心。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

尼克咖啡大坑微笑店菜單

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

餐點分早餐、午餐、沙拉、手作麵包、點心、飲料等幾個系列，擺盤都蠻漂亮的，看了圖片每一份都想吃，有選擇障礙～呵呵。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

選好之後在點餐單上畫記餐點，價位大多是100出頭相當平價。美式早餐套餐與德式早餐套餐附飲料竟然不用100元就能吃到，以這裡的環境空間來說很超值。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

點餐結帳還可以登錄RE紅包APP，可領最高4趴現金回饋，等於免服務費之外還有打折，讚！

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

尼克主廚健康沙拉 215元

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

他們家的沙拉份量相當驚人，已經不是木盆沙拉的等級，而是臉盆（小魚缸）大小！！商妮特地拿10元硬幣來比對，大家就知道這沙拉有多大一盆，這是目前吃到最大盆的沙拉。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

這一盆沙拉裡頭的料不少，滿滿的新鮮生菜之外，還有厚切雞腿肉，嫩中帶Q口感不錯。淋上特調的尼克醬，酸甜有味相當清爽。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

另外還有水煮蛋、鮪魚沙拉、還有大量的堅果、火腿、起司片，一整盆沙拉配色漂亮用料紮實，好吃。喜歡吃沙拉的朋友很推薦點尼克咖啡的沙拉盆系列，每一盆都是份量十足，一個人應該會吃不完，建議跟朋友分享比較剛好。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

騎士牛排早午餐 附飲料 225元 （全天候供餐）

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

牛排大約7分熟，不是厚切的牛排上桌建議盡快吃掉，否則冷掉口感變硬就可惜了。牛排單吃有味道，比較推薦沾沙拉附的紅酒醬，味道香甜我覺得比原味更好吃。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

早午餐附3片手工麵包，口味不一定隨機出餐。今天 3片歐式切片麵包都很好吃，他們家的麵包都是自己做的，品質有保障吃起來更安心。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

炒蛋一大球
口感蠻嫩的，我們都喜歡。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

帶皮薯塊切成一口大小，方便食用。有一點起司鹹香的風味，小朋友說很好吃。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

紅酒雞肉亞麻子麵包 130元

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

他們家的麵包通通都是自己手工製作，不只份量紮實而且軟Q好吃，可惜沒有單賣麵包，不然我好想買回家喔～～

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

每一款麵包都可以選擇不同內餡包夾成三明治潛艇堡的方式，我們選了紅酒雞肉內餡。紅酒雞肉通通都是雞腿肉，搭配紅酒醬酸酸甜甜相當開胃。一整份麵包份量蠻扎實的，男生吃也能吃的飽。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

早餐、午餐套餐都有附飲料，飲料的份量還蠻大杯的，可選紅茶/奶茶/咖啡/果汁 四選一。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

酥炸拼盤 199元

內容有檸檬雞柳條、尼克特薯、小臘腸、兒童雞塊四種組合，搭配千島醬、芥末醬，點炸物拼盤一次吃到四種美味，比單點還划算。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

檸檬雞柳條很大塊，切開來還看得到肉汁，口感不錯很有水準，廚房炸物功夫一流。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

兒童雞塊也是炸得外酥內嫩，不過跟檸檬機柳條相比，我更愛雞柳條多一些。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

美味小臘腸吃起來就是德式脆腸，口感QQ脆脆的，鹹香的滋味非常好吃。這個臘腸小朋友超愛，比旁邊的薯條還受歡迎。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

義式淡咖啡55元、阿薩姆茶拿鐵90元、濃情巧克力75元

早餐跟午餐的附餐飲料換點可折抵20元，單點價位也不貴，一大杯不到100元蠻平價的。義式淡咖啡就是稀釋版的Espresso，怕喝咖啡會睡不著又想喝咖啡的朋友，點這杯就對了。阿薩姆茶拿鐵有著漸層色澤，奶香十足不甜膩挺好喝的，這杯我喜歡。濃情巧克力味道比較甜，我個人不愛小朋友則是很喜歡。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

在尼克咖啡吃完早午餐，可以順道散步到附近的蝴蝶橋、情人橋、藍天白雲橋拍照，這幾座橋晚上打上燈光，夜景也很漂亮。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

再往前走兩個路口，就是新都生態公園，可以拍落羽松看魚賞鳥遛小孩，非常好逛拍照也好好看。

▲美村尼克。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

尼克咖啡環境寬敞舒適，餐點擺盤漂亮好吃又不貴，美式早餐與德式早餐更平價，附飲料不用100元就能享受，沙拉盆我更愛，臉盆般大小裝滿滿份量驚人只要200元左右，CP值很高。免費WiFi、免費插座、平日不限時還免服務費又好停車還可騎小馬，很適合家庭聚餐，到大坑旅遊可以到這家尼克咖啡享受平價又美味的早午餐。

美村尼克-大坑微笑店
地址: 台中市北屯區軍福九路308號
電話: 04 2437 0285
營業時間: 8:00~17:00(最後點餐16:00)

商妮吃喝遊樂
喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～
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