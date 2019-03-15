免服務費！台中平價義式吃到飽餐廳　竟然有宇治金時甜披薩

點評：好想吃啊!

文、圖／商妮吃喝遊樂

台中大里高CP值義式吃到飽～弗卡夏推出新菜單了！

上百種口味的現烤手工披薩、義大利麵、燉飯、焗烤，還有烤雞、炸雞、炸薯條、生菜沙拉、濃湯、飲料、甜點，通通無限續點吃到飽!平日午晚餐均一價389/假日全天439，50歲以上只要299元，服務相當不錯卻免服務費還有打折優惠太超值了。

弗卡夏位在大里成功二路靠近至善路口，附近修平、朝陽、亞洲、青年幾所學校的學生都很喜歡來這裡聚餐。附近還有台中軟體園區Dali Art藝術廣場，吃完飯可以去逛逛拍照。從2011年開業到現在已經8個年頭了，周年慶推出外帶主餐現折50元優惠，一份主餐200元再折50元等於150元就能帶回家，老闆真是佛心啊~

吃到飽價位不到400元還免服務費，本來就很超值，目前還有推出當月壽星不限人數或10人以上用餐可再打95折，團體約聚餐這裡可以考慮。





弗卡夏的用餐空間不小，挑高的天花板加上花草磚牆裝潢，明亮寬敞舒適，兩側沙發座椅坐起來很舒服。更是我們晚餐時段來用餐，已經接近客滿生意相當不錯，強烈建議先訂位才不會久等。





餐點種類以燉飯、義大利麵、披薩為主，另外還有沙拉、濃湯、麵包、烤雞腿、炸雞腿、脆薯、飲料、甜點、霜淇淋等等。餐點種類跟口味非常多，數一數超過100種，大胃王來到這裡絕對可以滿足。除了吃到飽，所有餐點通通可以單點，主餐義大利麵燉飯200元，10吋Pizza250元，價位也很OK。

有別於其他吃到飽要自助取用，這裡只有飲料跟甜點需要自取，其餘通通是點餐由服務生送上桌。飲料有檸檬紅茶、日式綠茶、阿薩姆奶茶、柳橙汁，旁邊冰箱有蛋糕甜點還有瓶裝汽水可樂。

湯品都是主廚自己手工熬煮，有鮭魚海鮮蘑菇濃湯、田園南瓜蔬菜湯（素）兩種，我們各來一碗。鮭魚海鮮蘑菇濃湯味道鮮甜，裡頭的料不少，香濃順口滋味不錯；南瓜蔬菜湯有濃厚的南瓜味，裡頭有一些蘑菇、蔬菜丁，雖然是素食的湯品卻相當好喝。

脆薯

現點現炸酥脆好吃，比速食店的炸薯條還要優，不過不能吃太多，要留點肚子吃美味披薩。

香蒜麵包佐莎莎（可素）

香蒜醬是店家自己切蒜頭製作，味道比較濃厚，蒜香十足。莎莎醬也是主廚自己製作，口感比一般市面的莎莎醬來的溫和，比較不嗆辣。單吃蒜香麵包再加上莎莎醬，可以吃到兩種層次的美味。

沙拉有法式凱薩、和風雙鮮、以及泰式辣雞絲三種選項，我們點了其中兩種。和風雙鮮沙拉有白蝦和中卷兩種海味，搭配日式和風醬，清爽開胃。泰式辣雞絲 是煙燻雞肉淋上泰式辣雞醬，口味比較重一些。





轟炸雞腿

是他們家的人氣招牌，一大隻炸雞腿外酥內嫩又多汁，吮指回味非常好吃，我們每次來都會續點兩三次。

紐奧良烤雞腿

這一道也是招牌，甜甜的醬汁搭配軟嫩的雞腿肉，小孩子超喜歡的。

泰式雞翅（假日限定）

酸酸甜甜的檸檬香茅泰式風味，吃起來不會重口味，酸甜香的滋味也很正點，假日用餐很推薦點來試試。

義式燉飯有9種主菜，搭配 7種醬汁料理方式組合起來有63種不同口味，愛吃焗烤的人還可以免費升級焗烤方式，相當超值。我們的主力放在現烤披薩，所以燉飯只點了紐西蘭羊肉搭配那不勒斯義式辣醬。燉飯收汁收的不錯，辣醬相當入味，羊肉大片帶有咬勁，燉飯有Q度，香辣過癮蠻有水準的。

義大利麵跟燉飯一樣，也是9種主菜7種醬汁選擇性很高，我們點了海味三鮮搭配貝夏媚鮮奶白醬。鮮奶白醬不愧是鮮奶製作，奶味十足香濃無比，義大利麵上頭都有緊緊巴附鮮奶白醬，帶點咬勁口感不會過於軟爛，剛剛好。

菜單上披薩口味多達33種，還會隨時推出隱藏版口味，點餐時可以詢問親切的服務人員。基本上披薩通通由主廚隨機製作口味，再由服務生逐桌派盤，如果有想吃的口味也可以跟服務生講，主廚會優先製作。

弗卡夏的手工披薩都是現拉現烤，每一片10吋大小。如果用餐人數夠多能夠吃完一整片，可以直接點口味單獨烤好送上桌，一片披薩可做雙拼（上圖）或者四拼（下圖）。

我們坐在廚房出口的第一桌，用餐期間一共出了10多種口味，我每一種都有拍到。第一輪是龍蝦舞沙拉、和風章魚燒、青醬佐牛肉、BBQ烤豬。

第二輪持續出餐，口味有泡菜愛吃豬、蒲燒鯛魚、鐵板鴕鳥肉、芝心燻雞、豪華海鮮。每一種看起來都很可口，服務生問我們要不要？我們幾乎都想來一片試試口味。一餐下來吃了好多片披薩～真開心，下面就分享我有吃到的口味。

龍蝦舞沙拉

上面有蟹肉棒以及蝦仁，濃厚的起司與甜甜的沙拉醬吃起來鹹香帶甜，第一份披薩就有好感。

青醬佐牛肉

烤過的牛肉片不會乾柴，軟嫩多汁搭配酥鬆的現烤披薩皮，就像剛出爐的麵包一樣好吃，我喜歡他們家的披薩口感。

BBQ烤豬

豬肉片搭配青椒、洋菇底下鋪滿濃厚的起司，刷上甜甜的BBQ烤肉醬，鹹鹹甜甜的滋味還不錯。

蒲燒鯛魚

軟嫩的鯛魚片刷上日式照燒醬，第一次吃到這種日式與義式的組合披薩，意外的好吃耶～

地中海漁夫

有大量的洋蔥、洋菇、跟章魚丁，味道鹹香，吃起來蠻嘴的。

鐵板鴕鳥肉

沒想到義式披薩竟然也有鴕鳥肉，鴕鳥肉比想像中還要軟嫩多汁，搭配起司與現烤披薩餅皮，吃起來有多重口感，這道我喜歡。

泡菜愛吃豬

泡菜酸酸甜甜的滋味與濃厚起司組合起來，口味也是很特別，我個人覺得泡菜如果夾在起司中可能會更好吃。

吃到這邊發現弗卡夏每一道披薩的起司給料非常大方，烤過可以拉出常常牽絲畫面，愛吃起司的朋友來到這裡絕對可以滿足。弗卡夏的披薩不僅鹹的口味出色，甜的Pizza也很優喔～目前菜單上甜披薩有6種，今天我們有看到宇治金時、波霸珍珠奶茶、紐約客水果、濃情蜜意4款。

濃情蜜意

大顆棉花糖加上巧克力醬與巧克力米，底下有再加上起司，甜中帶有微微的鹹，鹹甜兩種滋味互相襯托提味，沒想到甜的披薩這麼好吃耶~大推。

波霸珍珠奶茶

這份甜披薩吃起來就跟喝珍珠奶茶一樣的滋味，黑糖香十足，搭配波霸珍珠QQ的口感，好吃極了。

宇治金時

這一道甜披薩最驚喜！上面有麻糬跟蜜紅豆，加上抹茶粉味道香甜好吃。咬開麻糬裡頭竟然有爆漿花生緩緩流出，超級驚艷！後來出第二輪時我們又再吃一次，這款宇治金時超好吃，百吃不膩非常推薦。

吃完好多美食主餐，最後記得要留點肚子吃甜點、霜淇淋喔，甜點種類也不少，有烤布蕾、珍珠布蕾、紅豆奶酪、起司蛋糕、布朗尼蛋糕、巧克力霜淇淋、還有現磨咖啡，其中我最喜歡完全不加水的濃醇紅豆奶酪跟巧克力霜淇淋。

心得：

佛卡夏的餐點口味非常多，披薩輪番出場逐桌派盤，今天吃了將近10種口味好過癮！不止鹹味披薩好吃，甜味披薩也很優。燉飯、義大利麵跟披薩相比，我最推薦披薩，酥鬆帶Q的餅皮，就像剛出爐的麵包依樣好好吃～副餐部分，炸雞腿跟烤雞腿還有濃湯都相當不錯，所有餐點都是無限續點，愛吃的口味可以多點幾輪都沒問題。

上百種口味的現烤手工披薩、義大利麵、燉飯、焗烤，還有烤雞、炸雞、炸薯條、生菜沙拉、濃湯、飲料、甜點，免服務費還有打折優惠CP值不低，在大里要找平價的義式吃到飽餐廳，這家弗卡夏一定要收入口袋名單。

弗卡夏手作義式料理



地址：台中市大里區成功二路45號

電話：04-24950775

營業時間：11：30～15：30、17：30～22：00

價位：平日389元／假日439元／兒童90CM以下免費 / 91CM～120CM150元／121CM～140CM250元／50歲以上吃到飽299元（需出示證件）全餐點都可單點，外帶主餐一律折50元

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

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