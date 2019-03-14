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占地700坪　台中最強燒肉店屋馬燒肉將在一中商圈開設旗艦店

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屋馬燒肉國安店。（圖／飛天璇）
▲台中屋馬燒肉傳出即將於一中商圈開設旗艦店。（圖／飛天璇

旅遊中心／綜合報導

目前已有4家分店的台中屋馬燒肉，有台中最強燒肉店之稱，沒預約是很難吃到。而最近傳出屋馬燒肉將在一中商圈開設旗艦店，承接中友百貨隔壁風味美食館的乾杯燒肉、韓式料理黃鶴洞、北澤壽喜燒3家餐廳原本店面，總計約700坪，目前正在進行裝潢，相信開幕後將吸引許多燒肉控朝聖。

算是台中燒肉霸主的屋馬燒肉，是許多台中人認為CP值最高的燒肉店，不好訂位、屬於沒預約吃不到的燒肉名店，目前在台中共有4家店，分別是園邸店、中港店、文心店及國安店，如果加上未來的旗艦店，分店數將達到5家。屋馬燒肉的店裝都很氣派，像是國安店一走進餐廳還看到水池，空間寬廣顯得大氣，也有屋馬燒肉最美分店的稱號。


▲想吃屋馬燒肉要先訂位。（圖／飛天璇）


▲國安店一走進餐廳裡還看到水池，空間寬廣顯得大氣。（圖／飛天璇）

而原本的乾杯燒肉已經在2月28日結束營業，現在乾杯燒肉在台中只剩下中港店，以及老乾杯台中市政店。

台中其實也是燒肉的超級戰區，美味程度完全不輸台北店家，雖然屋馬燒肉人氣很旺，不過台中還有其他不錯的燒肉店，像是樂軒究極和牛燒肉、締藏和牛燒肉店、燒肉風間KAZAMA與森森燒肉，也都是許多台中燒肉控的口袋名單。


▲燒肉風間KAZAMA在台中人氣也很高。(圖／娜塔

關鍵字： 美食情報 台中美食 燒肉美食 屋馬燒肉

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