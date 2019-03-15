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一甲子好滋味！苗栗創意仙草料理　從仙草鍋到仙草冰應有盡有

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

點評：看起來好好吃啊！
ETtoday餓勢力

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

文、圖／飛天璇

苗栗獅潭美食：仙山仙草，有一陣子沒到苗栗玩了，這天從「橙香森林」離開之後我們驅車來到獅潭的「仙山仙草」，「仙山仙草」以賣仙草料理為主，在苗栗當地頗有人氣，也有很多美食節目報導過。

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

「仙山仙草」位於苗栗縣獅潭鄉，這裡本身就是一個風景區，離鑼銅鄉的炮仗花也很近，可以順便安排一日遊哦！而且「仙山仙草」附近50公尺處就有一個停車場，還滿方便的。只是這天出門時台中明明很熱，結果苗栗才距離不遠的苗栗可能因為海拔比較高，再加上當天下雨，害我們一下車就冷到皮皮挫。

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

「仙山仙草」外觀還滿古色古香的，根本就是客棧的規模了，我本來以為是路邊攤小吃店說XD

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

下午3～4點，居然整間店客滿，看來大家都是順道來吃下午茶的吧？

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

Menu，本來想吃客家湯圓的，結果下午時段沒有鹹食，我要哭了我！本來點的有點不甘不願的，後來發現其實茶點類也很好吃，好吧！我誠心的跟menu道歉。

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

招待茶點，剛好滿足小櫻桃的胃！（沒錯，完全騙小孩用的XD）

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

仙草雞－＄195元，一次是給一盅的，我覺得質感還不錯

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

雞湯滿好喝的，不會有中藥的味道，但是又有一種很養生的感覺，而且雞肉也滿嫩的，剛好這天凱文被冷到，整碗幾乎一個人嗑光！

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

仙草麵茶牛奶冰－＄65元，這碗有紅豆、麵茶、仙草和牛奶，很豐盛的一碗，覺得價格還滿實在的。

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

冷的要死我實在不想讓小櫻桃吃冰，不過這丫頭看到冰了怎麼可能放過它，所以只分了她兩口，紅豆都很大顆飽滿，冰算是比較粗的那種，這種夏天吃一定很清涼消暑！

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

客式麻糬－＄70元，這個是假日限定耶！突然覺得假日來好像也不錯，畢竟我是麻糬控！

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

麻糬很軟Q軟Q的，沾上花生糖粉大大加分，不但增添香氣，而且好吃又不甜膩！

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

享料燒仙草＄60元，有芋圓、地瓜圓、紅豆和花生…

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

這碗也很好吃，吃完身體暖呼呼的，而且地瓜圓和芋圓我也很喜歡，QQ的很好吃！

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

離開之前可以買一些伴手禮哦！「仙山仙草」還有賣一些粿和花生糖，要不是因為家裡已經很多東西待消耗的話，我一定會買紅豆粿回家的…

▲苗栗仙山仙草仙草料理。（圖／飛天璇提供）

還有外帶區耶！

結果我寫文的時候上網看了一下google的評論，發現大家都覺得甜點的表現勝於主食，啊～誤打誤撞捏！XD

仙山仙草

地址：苗栗縣獅潭鄉新店村新店101號
電話：（03）793－2318
營業時間：8：00～17：30；8：00～18：00（星期六、日）

飛天璇
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關鍵字： 仙草創意料理 客家美食 獅潭美食 達人美食 美食情報 苗栗美食 飛天璇 仙山仙草 台灣小吃

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