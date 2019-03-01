台中東勢IG童趣風咖啡　彩虹跑道、滿天鯉魚旗超好拍！

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

點評：想去拍美照～

文、圖／ 飛天璇

利用元旦連假帶著小櫻桃到新社「安妮公主花園」走走，離開之後順便到新社找朋友，結果某人好像一副很多年沒下山的感覺，一直說要帶我們到東勢「里趣咖啡」吃美食…其實我本來沒有打算要吃晚餐的，扭不過某人的熱情，於是我們就朝聖「里趣咖啡」前進了…

「里趣咖啡」位於東勢區的東蘭路，這裡已經不在東勢市區，而是要經過一段快速道路之後再轉進羊腸小徑，以為已經沒房子了，但是頓時又有"柳暗花明又一村"的感覺…。正確來說就是：從石岡往東勢方向開，過了東勢大橋之後就要立馬左轉，然後沿著大甲溪畔開，再進去5分鐘左右就可以抵達了…餐廳門口就有停車場哦！

這天天氣很冷，不過因為有太陽，所以天空很藍…走下車發現「里趣咖啡」的入口處居然有一個小湖，好像到了世外桃源，很妙的感覺…

院子裡居然有彩虹牆，還有天使的翅膀，馬上吸引我們拍照…

入口處又發現有跳格子，還沒走進餐廳就叫我們驚喜連連了…

「里趣咖啡」運用了很多彩虹系列造景，是一個充滿童趣的地方…

我一直問朋友，到底哪裡才是門口？原來~門口這麼低調，根本隱藏在一片綠葉之中…

一進門也是一片網美牆，還好現在不用底片了，不然會殺太多…（拍謝，不好笑！XD）

小孩子看到這麼多卡通就開心了，吵著要拍照…

娃娃國、娃娃兵，金髮藍眼睛…

黑嘴墨魚麵－＄350元，我一直對"墨魚麵"有一種無法突破的心防，因為我很怕吃完牙齒會黑黑的，我畢竟有偶像包衭…不過朋友勇敢的點了，雖然也真的黑黑的，有點搞笑，不過他說還滿好吃的…

爆炸青醬義麵－＄298元，其實青醬和紅醬是我平常吃義大利麵時不會選擇的醬料，但是這天是為了小櫻桃才點這道的，因為這道有"滿滿的蛤蠣"！

青醬真的還滿濃郁的，不是那種現成的醬料，麵條雖然不到義式的標準，不過意外的不會太過軟爛，整體搭配起來還滿好吃的…如果醬汁可以再收乾一點的話那就更好了…

然後我就很閒的把蛤蠣殼一顆一顆好好擺放，說真的，蛤蠣好大顆，誠意十足…不過我還是沒算總共有幾顆！

附餐的濃湯和美式咖啡，濃湯由小櫻桃一個人解決，我連一滴都沒分到…（只要小孩子肯吃的話那就是最好的了）

熱拿鐵（半價）－＄65元，這個是升級的飲料，要另外補差價，我覺得喝起來還不錯，大概有中深焙的厚度，而且好大一杯喔！

冰原味鮮奶茶－＄100元

草莓塔－＄100元，我覺得卡士達醬稍微膩了一點…

草莓冰淇淋鬆餅－＄250元，滿滿的草莓，看了就心花朵朵開！這盤應該也是小屁孩吃掉了吧？我沒吃所以不知道口感…

咖啡上桌之後，旁邊都會附一張小卡，寫了咖啡豆的名字…





檸檬愛玉咖啡－＄150元，朋友點了外帶要孝敬他們家長輩的，說真的~這樣一杯$150元我是覺得貴了些…

「里趣咖啡」的餐點價格都不便宜，尤其以東勢小鎮的物價水準來說應該是算偏高，不過生意很不錯，而且餐點的表現也不錯，環境也很好拍…

吃完離開的時候發現燈都亮了，夜裡的「里趣咖啡」又是另外一種不同的氛圍…

如果有到東勢玩的話，可以到「里趣咖啡」走走，腹地很大而且環境很不錯，也挺適合遛小孩的…

里趣咖啡 Niki

地址：台中市東勢區東蘭路80之7號

電話：（04）2577－3681

營業時間：10：30～21：30

