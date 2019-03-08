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讓人懷念的味道！彰化古早味糯米炸　口感外酥內軟不甜膩

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

點評：好想吃啊><
ETtoday餓勢力

▲▼堂記糯米炸。（圖／飛天璇提供）

文、圖／飛天璇

講到彰化你不會想到糯米炸，但是彰化人都知道，糯米炸是彰化很在地的古早味美食。彰化比較有名的糯米炸有兩間，一間是之前吃過的「古月亭糯米炸」，另外一間就是這次吃的「堂記糯米炸」。

▲▼堂記糯米炸。（圖／飛天璇提供）

▲▼堂記糯米炸。（圖／飛天璇提供）

這天一行人吃完「阿璋肉圓」之後，原本是步行到「銅鐘圓仔湯」要續甜點的，不過適逢元旦四天連假過後的第一天上班日，很多店家都休息。於是再轉戰到這間「阿璋肉圓」對面的「堂記糯米炸」，這間其實我每次打卡彰化小吃的時候都有網友推薦留言，總算有機會來朝聖！

▲▼堂記糯米炸。（圖／飛天璇提供）

▲▼堂記糯米炸。（圖／飛天璇提供）

▲▼堂記糯米炸。（圖／飛天璇提供）

在地超過20年的好味道，有很多名人來朝聖，也有很多媒體報導過哦！就連我們的前總統夫人 周美青也來拜訪過，難怪老闆娘很自豪的說：「我們家的糯米炸是全省最好吃的！XD」

▲▼堂記糯米炸。（圖／飛天璇提供）

糯米炸就是將糯米磨成團之後，再放進油鍋裡炸，看著它還沒炸之前的雛型，感覺和湯圓是一家親耶！

▲▼堂記糯米炸。（圖／飛天璇提供）

炸好之後起鍋，然後放在濾網上面過油。

▲▼堂記糯米炸。（圖／飛天璇提供）

接著再沾花生粉＋糖粉（有沒有覺得它很像小時候吃的卡哩卡哩！？XD）

▲▼堂記糯米炸。（圖／飛天璇提供）

一包是13個，售價好像$50元，我們幾個人一起share著吃。口感外酥內軟，酥脆中又帶點空氣感，好吃不粘牙，而且不會甜膩，愈吃愈涮嘴。身為糯米控的我，整個愛到爆啊！

堂記古早味傳統美食

地址：彰化縣彰化市長安街146號
電話：(04)722-7568
營業時間：9：30～21：30

飛天璇
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關鍵字： 堂記糯米炸 飛天璇 達人美食 美食情報 彰化美食 古早味美食 銅板小吃

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