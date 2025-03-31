國外自由行9折！可樂旅遊愚人節快閃優惠　環球影城門票買一送一

▲可樂旅遊在愚人節當天推出快閃優惠，日本環球影城門票買一送一。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃士原／台北報導

是真的！可樂旅遊在愚人節當天推出快閃優惠，包含日本環球影城門票買一送一、國外自由行全面9折、國內飯店最低千元有找、高鐵旅遊商品69折等優惠，還有出國必備的網卡只要99元。

可樂旅遊「愚人節真搶節」快閃優惠，4月1日上午9點至晚上7點限時登場，登入可樂旅遊會員即可一鍵領取優惠代碼，可享國外自由行9折、指定Club Med商品9折、全球訂房及指定國外票券單筆9折（折抵上限1000元）、高鐵旅遊商品69折（折抵上限1000元），優惠代碼每位會員、每個項目限用1次。

▲釜山海雲台天空膠囊列車。（圖／可樂提供）

此外，可樂旅遊也提供熱門商品限量搶購活動，首推日本環球影城門票買一送一，日、韓、東南亞、歐洲、美國網卡每張99元，以及釜山海雲台天空膠囊之旅、香港昂坪360大澳通套票、香港鴨靈號船遊體驗買一送一等。

飯店部分，除了可使用優惠代碼享全球訂房9折外（折抵上限1000元），加碼推出一口價促銷，國旅包含澎湖海邊民宿、嘉義蘭桂坊花園酒店、台南天下南隅指定日期每晚999元起，國外推薦大阪御堂筋智選假日飯店3111元起、澳門新濠影滙酒店5111元起、香港迪士尼探索家度假酒店6111元起。

▲「澎湖國際海上花火節」將於5月5日至7月29日登場。（圖／雄獅旅遊提供）

另外，「澎湖國際海上花火節」將於5月5日至7月29日登場！據澎湖縣政府統計，去年花火節吸引53萬人次遊客，創造超過37億台幣的觀光產值。雄獅旅遊也看準這波商機，推出多款獨家包場賞煙火行程，3日行程早鳥最低價萬元有找。