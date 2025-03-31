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身分證不含「4」享肉品8折優惠　這一鍋優惠連推1個月

▲這一鍋餐飲集團推出「蛇來走春趣」新春回饋活動。（圖／這一鍋提供）

▲身分證字號不含「4」的顧客，到這一鍋用餐可享全品項肉品8折優惠。（圖／這一鍋集團提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻4月餐飲商機，這一鍋餐飲集團推出身分證優惠活動，4月1日至4月30日，凡身分證字號不含「4」的顧客，到這一鍋用餐可享全品項肉品8折優惠，燒肉同話則是平日可享3人同行套餐享88折，4人同行則可享第2套套餐44折。

這一鍋餐飲集團旗下5品牌在4月聯合推出「有4別怕 沒4更狂」系列優惠。4月1日至4月30日，這一鍋祭出只要身分證字號中不含「4」，就能享有全肉品8折優惠；燒肉同話則是主打揪團優惠價，4月的周一至周四，同行者中至少1人身分證號碼不含「4」，3人同行套餐享88折，4人同行則可享第2套套餐44折。

▲周一至周四至燒肉同話用餐，同行者中至少1人身分證號碼不含「4」，3人同行套餐享88折。（圖／這一鍋集團提供）

此外，這一小鍋祭出每周四「4折快閃」驚喜價，消費者4月10日、17日、24日的指定時段（11:44、12:44、13:44、14:44）結帳並出示APP會員，即可享主餐4折；叁加叁酸菜魚則推出閒閒沒事#4來加菜活動，4月1日至30日點購經典主餐或精選套餐，加價48元即可免費獲得價值68元的豬肉或牛肉；韓啵則於平日推出滿1200元贈送韓國超夯「起司雪花炸雞」活動。

▲4月4日兒童節當天親子同行，丸亀製麵炸雞買一送一。（圖／記者黃士原攝）

▲4月4日兒童節當天親子同行，丸亀製麵炸雞買一送一。（圖／丸亀製麵提供）

另外，今年兒童節，丸亀製麵也祭出專屬優惠，4月4日親子同行至全台門市，點購1至11號烏龍麵，並出示LINE好友或IG粉絲頁畫面，兒童在現場即享炸雞買一送一。

關鍵字： 美食優惠 美食雲 身分證 這一鍋 這一鍋集團

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