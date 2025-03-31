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再睡5分鐘推牛肉麵奶蓋！5款愚人節限定飲品　萬波結冰水回歸

▲再睡5分鐘將4月1日起推出愚人節限定新品「牛肉麵奶蓋」。（圖／再睡5分鐘提供）

▲再睡5分鐘將4月1日起推出愚人節限定新品「牛肉麵奶蓋」。（圖／再睡5分鐘提供）

記者黃士原／台北報導

明天就是愚人節，每年都有店家推出搞怪商品來吸客，手搖飲品牌今年也沒缺席，像是再睡5分鐘推出「牛肉麵奶蓋」、萬波的「結冰水」再度回歸，而鮮自然則是直接開賣整杯冰塊，讓消費者自行發揮創意，以下整理5家的話題飲品。

▲再睡5分鐘將4月1日起推出愚人節限定新品「牛肉麵奶蓋」。（圖／再睡5分鐘提供）

▲「牛肉麵奶蓋」搭配手工煮製的粉條。（圖／再睡5分鐘提供）

再睡5分鐘

再睡5分鐘將與阿滴紅遍大街小巷的「滴滴流牛肉麵」合作，4月1日起推出愚人節限定新品「牛肉麵奶蓋」（70元），將進口鮮奶油與牛乳製成的招牌棉被厚奶蓋，以1：1的比例調配出超仿真的牛肉湯風味奶蓋，不僅能吃得到如麵條般Q彈、手工煮製10公分的粉條，搭配帶有焙火香氣的深焙烏龍作為茶底，消費者還能自由選擇是否加上頂部灑落的乾燥蔥花，直接完美還原牛肉麵的鹹香濃郁。

▲清心福全推愚人節限定「珍桃氣Zhen Tao Chee」。（圖／清心福全提供）

清心福全

清心福全今年愚人節推出限定飲品「珍桃氣 Zhen Tao Chee」，神秘外觀讓人誤以為是啤酒或是氣泡飲，其實是特別選用鮮甜水蜜桃果肉搭配Q彈珍珠、碳酸飲料，碳酸飲料更是選用童年懷舊神飲「金車的奧利多水」，交織出爽快口感，同步公開最佳比例為「無糖微冰」，已在全台門市開賣，大杯售價65元。

▲85度C今明兩天推出愚檸（與您）同樂飲品「一杯檸好」。（圖／85度C提供）

85度C

85度C在今天和4月1日推出愚檸（與您）同樂飲品「一杯檸好」，飲料透明無色，第一眼看上去會以為是白開水，等到大口喝下，才會發現原來是酸爽清香的無糖檸檬水，而且大杯買一送一，兩杯41元。

▲萬波愚人節限定結冰水。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

萬波

人氣復古手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」愚人節限定「結冰水」又回來了，在手搖杯裡加入滿滿冰塊及飲用水，消暑又解渴，出示LINE會員還能免費加珍珠，全台均一價15元，3月30日至4月1日限定開賣（台南三井店無販售）。

▲鮮自然今年愚人節則是推出「冰塊杯」。（圖／取自鮮自然臉書）

▲鮮自然今年愚人節則是推出「冰塊杯」。（圖／取自鮮自然臉書）

鮮自然

鮮自然今年愚人節則是推出「冰塊杯」，滿滿冰塊一整杯，零熱量、透心涼，銅板價15元，4月1日限定販售。品牌還建議冰塊杯不只可以單吃，還能自己發揮創意，加水變冰水、加茶變冰茶，還能冷泡，自由調配、玩法無限。

關鍵字： 手搖飲 牛肉麵奶蓋 愚人節 再睡5分鐘 清心福全 85度C 萬波 鮮自然

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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