聯名哆啦A夢！台東熱氣球嘉年華有新成員　再加碼無人機聯合展演

▲台東熱氣球嘉年華7/5登場，將推出全新哆啦A夢熱氣球。（圖／取自台東縣政府）

記者黃士原／台北報導

「2025台灣國際熱氣球嘉年華」有新成員加入，台東縣長饒慶鈴宣布，「哆啦A夢」7月5日起正式加入熱氣球家族行列，陪伴大家一同歡度夏日時光。

今年台灣國際熱氣球嘉年華活動將在7月5日至8月21日舉行，在昨晚的全國記者會公布了新成員，台東縣長饒慶鈴表示，台灣國際熱氣球嘉年華適逢第15周年，也是「哆啦A夢」電影系列45周年，為迎接這場年度盛事，縣府特別取得授權，將推出全新哆啦A夢熱氣球，搭配各式各樣多彩繽紛熱氣球、造型球。

▲大雄、靜香、胖虎、小夫，也將在熱氣球X無人機的聯合展演中登場。

台東縣政府指出，今年熱氣球活動從7月5日起到8月21日（每周二為公休日），除了每天清晨及傍晚有展球、繫留體驗，並預計辦理8場熱氣球光雕音樂會，其中鹿野高台5場主場次，將搭配700架無人機進行聯合展演，除了哆啦A夢IP之外，還有大家熟知角色大雄、靜香、胖虎、小夫，也將在熱氣球X無人機的聯合展演中登場。

▲今年活動規劃8場熱氣球光雕音樂會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

「2025台灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球開幕及光雕音樂會場次：

(1)7/05 (六) 05：30 鹿野鄉 鹿野高台(開幕萬球齊飛)

(2)7/06 (日) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)

(3)7/10 (四) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光)

(4)7/17 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)

(5)7/24 (四) 19：00 池上鄉 大坡池(▲)

(6)7/31 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★)

(7)8/07 (四) 19：00 臺東市 國際地標(★+▲)

(8)8/14 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)

(9)8/21 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)

備註：★為無人機展演場次 / ▲為煙火場次

造型熱氣球展演及繫留體驗 （熱氣球繫留體驗以標準球為主）：

(1)活動日期：2025年7月5日(六)至8月21日(四) (7/5開幕日當天僅開放下午場繫留體驗)

●上午場： 05:30-07:00

●下午場： 17:00-18:30