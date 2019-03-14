高雄特製龍頭麻辣鴛鴦鍋　鴨血、豆腐飽滿多汁可無限續！

點評：冷冷的天好適合吃麻辣火鍋～～

文、圖／虎麗笑嗨嗨

川潮正宗四川火鍋位在凹子底森林公園及瑞豐夜市附近，老闆從大陸來台定居一年左右，將在地的四川麻辣火鍋風味帶到高雄，從店內裝潢到雙龍頭鴛鴦鍋、擺盤、特製筷座都很講究，更堅持選用優質食材料理，加上平實的價格可以吃得很滿足。

火鍋湯底是採用四川當地香料、辣椒烹煮，吃起來會有濃厚的香麻感，辣度不會太強烈，會在嘴裡慢慢散發，整體感受相當舒服但又夠味！川潮是以鍋計費，不論幾個人來用餐都只收一個鍋底費，能輕鬆選擇加點自己喜歡的時蔬、肉品，麻辣鍋的鴨血和豆腐都是免費無限量供應，愛吃辣的鍋控們可以衝一波聚餐了～

▲進入店裡便可看到一朵金色手工打造的蓮花，黑金色系感覺十分高大尚又氣派！

▲牆上還有許多老闆的小收藏。

▲餐具有個特別的地方就是那雙筷子，印有川潮包裝的紙袋裡是全新筷子，取出後結合金黑銀筷座，就是全新未使用過的。

免費招待

▲小菜

小黃瓜脆脆的很涮嘴，吃起來酸甜解膩。

▲小菜

豆絲是自家特製，帶有酸甜滋味很開胃！

▲飲品

自家煮的紅茶加了決明子，喝起來多了層次風味，可以解辣感。

鍋底

▲川潮的消費方式是以鍋計費，每鍋399元附麻辣鴨血、豆腐吃到飽；每鍋的最低消費為800元。

▲川味麻辣鍋（可選辣度，虎麗點小辣）

川味麻辣鍋是招牌必點，麻辣底料是自家手工炒製，老闆特別嚴選從上百種辣椒挑出的兩款辣椒，加入自家熬煮的龍骨湯底，保留原有四川麻辣鍋風味，滿足吃貨們嗜辣的味蕾。麻辣鍋吃了不會覺得嗆喉，辣度會慢慢散發出來，如果喜歡喝湯，建議將油撥開再品嚐，滋味清香麻辣很涮嘴，喝完身體暖暖的！鴨血、豆腐滷製浸泡一天入味，每一口都飽滿多汁，口感軟嫩香醇～

▲藥膳龍骨鍋

龍骨湯是使用牛骨、豬骨熬煮3天，加入微量的鹽提味，口感相當清爽鮮美。藥膳龍骨湯十分溫潤滑順，很適合煮蔬菜、山珍拼盤！

▲湯底不夠隨時都能請服務人員加湯。

肉類

▲羊肩肉捲 268元

這道羊肩肉捲蠻推薦試試的，即使不太敢吃羊肉的也能接受，不會有濃郁的腥羶味，肉質扎實有嚼感，涮麻辣湯帶點獨特麻辣香氣和淡淡羊肉味，虎麗覺得很不錯～

▲沾醬10元／份

喜歡多一味口感的可以加點獨家特製沾醬，這是老闆自調比例的醬料，帶顆粒花生醬加入香油調製的油、蔥蒜吃起來甜香辣，非常適合搭配肉片享用，虎麗吃一口就停不下來（笑）。

▲松板豬298元

當天吃到最愛的肉品就是這道，老闆嚴選一級松板豬，是目前最高等級的松板豬肉，有豐富油脂增添滑嫩口感，肉質脆脆的包覆麻辣湯汁，每一口都很香辣涮嘴！

▲松阪豬不建議涮太久，稍微涮熟品嚐才能享受油脂帶來的滑嫩感。

特色單點

▲牛肉丸158元

推薦丸子控必點，這是老闆特別到市場挑選的手工製牛肉丸，口感細嫩飽滿多汁，吃起來有濃郁的牛肉香氣，搭配麻辣湯更過癮！

▲手工花枝漿258元

手工花枝漿也是人氣料單點，上桌時已經處理成糰狀，份量比一般管狀的更多，口感微Q嫩。

▲餃類拼盤198元

虎麗每次吃鍋都會點的餃類拼盤很豐盛，而且是嚴選口福手工製作，滋味比較清香不油膩，一次就能吃到蛋餃、魚餃、燕餃、蝦餃四種美味。

▲牛肚188元

吃麻辣鍋一定要加牛肚！川潮的牛肚有先滷過，建議入鍋涮一下就好。

▲牛肚口感飽滿多汁，搭配麻辣鍋吃起來特別香辣，帶點軟嫩微脆感很涮嘴。

▲山珍拼盤258元

綜合菇類的山珍拼盤最適合藥膳龍骨鍋，味道清香順口，還有脆嫩咬勁和飽足感～

▲蔬菜拼盤168元

▲小海鮮拼盤

虎麗1月底前去消費時有送小海鮮拼盤，是嚴選大陸扇貝和蟹肉棒，滋味十分鮮甜飽滿，喜歡海未的吃貨可以另外加點享用哦！

▲白飯10元

吃鍋想要更飽足就來一碗白飯吧！扎實的份量配上麻辣鍋和多種肉品、海鮮超滿足～

▲來到川潮正宗四川火鍋用餐會提供圍裙，這樣吃過就不用擔心噴到漂亮衣裳啦（笑）。

菜單 MENU

舒適用餐空間

▲川潮正宗四川火鍋餐廳外觀。



川潮正宗四川火鍋



地址：高雄市鼓山區明華路298號

營業時間：週一至週日 16：00－00：00

電話：075530958

每鍋399元，麻辣鴨血、豆腐吃到飽

每鍋最低消費800元，另收10％服務費

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

