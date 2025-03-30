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50年昇漢旅行社4月底歇業　業者曝原因：陸客不來、日團復甦慢

▲桃園機場出國人潮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲陸客不來、日團復甦慢，昇漢旅行社決定4月底歇業。（圖／記者廖婕妤攝）

記者黃士原／台北報導

疫後國境雖然開放，但日本市場復甦緩慢及兩岸關係混沌不明，昇漢旅行社近日發出停業公告，將於4月30日停止營運。

昇漢旅行社是開業50年的老牌旅行社，主要接待日本觀光客，提供團體遊、旅遊體驗、包車及票券等服務，不過業者近期發出公告，後疫情時期的大環境變遷，日本市場復甦緩慢及兩岸關係混沌不明，決定4月30日停止營運，並於6月辦歇業事宜。

對於旅客權益，昇漢旅行社也提到，4月30日前的旅遊合約，會秉持負責任的態度履行，畫下完美的句點。

▲昇漢旅行社停止營運公告。（圖／讀者提供）

根據政府數據，台灣去年國際旅客來台785萬7686人次，出國人數卻高達1684萬9683人次，幾乎已回到疫情前98.5%，出入境逆差高達899萬1997人次，逆差創下史上新高，出國人數更是來台國際旅客的2.1倍，觀光消費逆差達6922億元。

其中國人前往日本人數為600萬6116人次，已經超過疫情前2019年的491萬1681人次，恢復率高達122.3%，日本來台卻僅有131萬9592人次，恢復率僅60.9%，逆差高達468萬6524人次；其次國人出國第二名目的地為中國大陸，去年高達277萬0284人次，陸客來台卻僅43萬8212人次，逆差高達233萬2072人次。

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰曾表示，台灣出入境人次逆差約900萬人次，這一數據顯示台灣旅遊市場長期「入不敷出」，旅遊業正面臨艱困期。他強調，台灣觀光復甦速度落後，缺乏陸客是關鍵問題。當其他國家都積極吸引陸客，台灣卻缺少這一大塊拼圖，導致觀光動能恢復緩慢。

關鍵字： 旅行社 歇業 昇漢旅行社

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