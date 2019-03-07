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嗜辣者必嚐鮮！高雄人激推涮嘴麻辣燙　臭豆腐一咬就噴汁

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：好想吃啊><
ETtoday餓勢力

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

辣嬌麻辣燙原本開在忠孝夜市，目前搬到苓雅夜市和自強夜市附近，還多了舒適的內用空間，特製的麻辣燙口味比較清爽有層次，很適合想吃麻辣燙又擔心太油膩的吃貨。麻辣燙有高麗菜、金針菇、木耳、豆皮等基本配料，加入自家炒的香麻辣油和豬骨高湯，滋味順口不嗆辣，虎麗還蠻愛這家的風味，推薦嗜辣者嚐鮮！

懶人直接選擇麻辣綜合最方便，建議搭配臭豆腐，因為適用蔬菜天然發酵比較清香，味道不是超濃厚的那種，配著滑嫩鴨血和麻辣湯愈吃愈涮嘴～想吃飽一點可以加麵、加白飯，或是搭配鍋燒意麵享用也不錯。（可內用／外帶／視範圍提供外送服務）

特製麻辣鴨血/豆腐/臭豆腐
▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

辣嬌麻辣燙的麻辣底料是用20多種中藥材加辣椒、花椒炒製，風味濃郁香醇，必吃軟嫩入味的鴨血！

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

麻辣豆腐看起來也香當飽滿，虎麗這次點的是臭豆腐就沒試口感，不敢吃臭豆腐的可以點這個（笑）。

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

很有人氣的麻辣臭豆腐很推，使用蔬菜天然發酵，味道不是很濃厚的那種，大家一起用餐也不會被臭到！

麻辣綜合70元 （鴨血＋豆腐或臭豆腐）

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

同時能吃到鴨血和豆腐（或臭豆腐）的麻辣綜合是首推必點，麻辣燙是另外加自家炒製的辣油，再加入豬骨高湯，吃起來溫潤順口不會太嗆辣，辣度可以調整，虎麗是選擇小辣，吃起來剛好香麻涮嘴！

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲暖心湯底是可以喝的，因為有搭配花椒帶香麻感，整體麻感比較豐富厚實。

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲麻辣燙都會附基本配料，有高麗菜、金針菇、木耳、豆皮，如有需要調整記得先告知闆娘。

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲鴨血有淡淡中藥香氣，口感細膩軟嫩，包覆麻辣湯汁帶微麻辣感和香氣。

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

臭豆腐是使用蔬菜天然發酵，帶有淡雅香氣，味道不是很濃厚的那種，吃起來比較順口，還有些許麻辣湯的辣感，吃起來飽滿多汁！

特色加點

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲牛五花 30元

肉控推薦加點牛五花，有豐富油脂的牛五花十分香醇，肉質帶點扎實咬感很滿足。

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲肥腸 40元

肥腸處理得非常乾淨，是自家滷製的非常香醇不腥，口感軟嫩微Q帶點嚼勁。

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲鍋燒意麵 80元

想吃清爽麵食也有鍋燒系列，可選麻辣或原味，虎麗有吃麻辣燙就點了一份原味湯底，是使用柴魚和昆布煮製的高湯，湯頭鹹甜順口很清爽！

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲意麵口感微Q軟，吸滿湯汁的清香滋味吃起來飽滿涮嘴。

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲鍋燒系列都有附肉片，海鮮、丸子、蔬菜、蛋，豐富配料加上份量足的意麵相當有飽足感，也可以加點配料哦～

菜單 MENU

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

用餐空間

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲辣嬌麻辣燙店外觀。

▲▼辣嬌麻辣燙。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

辣嬌麻辣燙

地址：高雄市苓雅區永昌街60號
營業時間：週一至週日 10：30～20：00
電話：0909-379690

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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關鍵字： 辣嬌麻辣燙 虎麗笑嗨嗨 達人美食 美食情報 高雄美食 苓雅夜市 自強夜市 臭豆腐

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