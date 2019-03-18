台中飄香70年的老麵店！還有彈嫩滷豆腐、燒賣和包子

點評：滷豆腐還我流口水～～～

▲高家意麵美味滷豆腐。



記者張舒芸／綜合報導 圖／蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌提供

相信在地人都對台中第一廣場（現在改名為東協廣場）不陌生，對這間已有70年歷史的麵店更不陌生，黃色招牌有著大大紅色字樣「高家意麵」，樸素簡單的店面卻有高人氣，這種古早的味道就像回到阿嬤家吃飯，部落客蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌就在《旅遊超爽的！》分享這間營業多年的好滋味！

▲樸素簡單的店面。



▲菜單。



原本是在巷弄內，搬到廣場後，老顧客依舊緊緊跟隨。這家「高家意麵」特別的是它還有賣燒賣跟包子，便宜又大碗，是上班族和學生的天堂美食。老闆娘和兒子一內一外搭配的默契十足，客人的單子完全不會打結亂掉，營業已經70年相當是阿公阿嬤甚至是阿祖的年紀，飄香味依舊吸引不少老饕，有人是路過聞名而來，有些人是從小吃到大，但共通點是吃過都讚不絕口。

▲麻將麵分量超大。



▲乾意麵加上滷肉豆芽菜更美味。



▲新竹貢丸湯湯頭清淡。

高家意麵的肉燥燉得很香很入味，完全不會死鹹，肥瘦也適中，不馬虎。而麵條Q彈有勁，不怕泡在湯裡麵條會太軟爛。滷豆腐色澤光看就很可口，淡咖啡色香氣四溢，醬汁入味，鹹香嫩彈可以再多扒幾碗飯。燒賣一個15元，很少看到麵店賣燒賣，想吃可以點幾個來試試，另外還有賣包子，也是一個15元，下次經過一定要來試試這迷人的古早味。

▲▼包子一顆15元。

▲光看外觀就很可口的滷豆腐。



▲特別的是居然還有燒賣可以點。



高家意麵

地址：台中市中區綠川西街171號（週四公休）

電話：04 2221 2813

時間：09:00-20:00