裝潢復古又奇妙的甜點店！廁所紅白磁磚、浴缸球池超好拍

點評：好想把店裡的甜點全部都吃過～～～

▲金派甜點紅白磁磚超復古。（圖／網友IG@leuj0217提供）



記者張舒芸／綜合報導

誰說基隆沒有甜點店！同樣在廟口附近，有一家隱藏在轉角巷弄裡的甜點店，在網路上已經有小小名氣，特別的是二樓賣古著衣服，要爬到三樓才是甜點基地，整間裝潢又ㄎㄧㄤ又奇妙，非常有特色！這邊的甜點不定期會更新，每次來都有不同驚喜，不僅好拍又份量偏多，來基隆沒有來拜訪實在可惜。

▲門口掛上木製菜單。（圖／網友IG@hua.dh提供）

▲二樓是古著店-空白服飾。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）



▲樓梯可以看到藝術牆面。（圖／網友IG@leuj0217提供）



從愛三路上寶島眼鏡旁的小巷子走進去，大紅色店面外觀在巷弄內特別引人注意，樓梯口掛上木製和手繪菜單，還有幾件衣服掛在樓梯兩側，不仔細看還不知道這上面有著神秘的咖啡廳。這棟二樓是有著藝術氣息的古著飾店，喜歡這系列的在這邊都可以找到非常有特色或個性的衣服，三樓裝潢更是多了些迷幻，不管是沙發、桌子或擺設通通各有各的味道，跳tone的搭在一起，每個角落都成了最佳的拍照點，舉例來說老闆還把櫃子橫倒當桌子，是不是超有特色！原來身活周遭的物品都能發揮巧思賦予新生命。

▲把櫃子變成桌子利用。（圖／網友IG@leuj0217提供）



▲每個角落都有獨特的風格。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）



▲沙發椅也很有復古感。（圖／網友IG@hua.dh提供）

超大一本手繪菜單上有甜點、茶、咖啡和簡餐，每人低銷是120元。甜點都是老闆娘當天現做，每天會提供不一樣的口味。每個餐點送上來都像藝術品，不只用心而且每一道都好吃，以甜點價位來看份量也不小。

▲手繪菜單。（圖／網友IG@leuj0217提供）



▲抹茶千層。（圖／網友IG@foodiefoodiego提供）



▲水果千層派。（圖／網友IG@leuj0217提供）



▲貝里斯奶酒脆果烤布蕾。（圖／網友IG@leuj0217提供）



▲香蕉優格重乳酪。（圖／網友IG@leuj0217提供）



▲橙汁麻香手打冷麵。（圖／網友IG@leuj0217提供）

▲小王子的初戀（玫瑰檸檬茶）。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）



▲草莓生乳酪蛋糕。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）



▲提拉米蘇。（圖／網友IG@hua.dh提供）



▲這邊的甜點好拍CP值又高。（圖／網友IG@tin_banana_0621提供）



另外更大亮點是他們家的廁所，乾淨又好拍，紅白磁磚搭上球池浴缸和一些復古鏡子小擺設，現在成為店內招牌之一，樓梯也有很多藝術又浮誇的畫，很像走進展場，個性十足的咖啡廳有機會一定要來大開一下眼界！

▲坐在沙發椅上拍照霸氣十足。（圖／網友IG@vika4599提供）

▲調完色調整個像是日本雜誌封面。（圖／網友IG@tin_banana_0621提供）

▲球池浴缸成IG打卡點。（圖／網友IG@vika4599提供）



空白服飾Ｘ金派甜點

地址：基隆市愛三路75號2＆3樓

（基隆廟口對面寶島眼鏡轉角第一間店）

電話：02-2417-2745

營業時間：平日15:00-22:30／假日14:00-22:30