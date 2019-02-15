北港、鹿港麵線糊大比拚！在地人的傳統早餐對決

點評：這真的超級無敵霹靂好吃~~~

▲北港、鹿港麵線糊大比拚。



記者張舒芸／綜合報導

圖、影／張舒芸、張又心攝

來鹿港或是北港遊玩一定要吃的在地美食，就是「麵線糊」。距離不遠，麵線卻有很大不同，不管是哪種都有廣大的忠實顧客喜愛，ETtoday記者就精選在地各一家麵線糊來大比拚，你最愛哪一種呢？

▲隱藏朝天宮巷弄裡的人氣麵線糊。



雲林北港人小時候早餐都會吃「麵線糊」，也成了在地最知名的懷舊美食，有來北港朝天宮拜拜的人都一定要來上一碗，是什麼樣的魅力讓它歷久不衰，簡單樸實卻美味，而且小小一碗銅板價格，讓人意猶未盡，回家還會想念這滋味。

▲麵線加上生蛋黃與滷汁、熟蛋白就是北港人最懷念的味道。



▲攪拌完生蛋黃會變半熟，融合在一起的口感更佳好吃。



麵線使用的是白麵線，把手工麵線切成一段一段放進大骨湯小火熬煮，直到攪拌成糊，盛上一碗加入一顆生蛋黃，再加上店家自製滷汁，以及煮過的熟蛋白，簡單一碗才15(加蛋20)元，許多顧客邊吃邊稱讚：「這就是小時候的味道！」。不只麵線這家油飯(20元)也很特別，飯和將汁分開煮，吃得到重重的糯米味，麵線吃完再吃一碗油飯絕對滿足，且cp值超高。

▲這樣的早餐組合真的很滿足。



▲油飯也很特別，先煮好糯米再淋上滷汁。



老等油飯 麵線糊

地址：雲林縣北港鎮中秋路87號

開放時間：06:30～13:00

電話： 0938-906-338

▲蔡老店麵線糊。

黏稠中帶點肉香韻味正是鹿港麵線糊給人的印象！不同於北港的白麵線，鹿港是採用焦糖色的紅麵線（白麵線經過高溫蒸或炸，在脫水過程中焦糖化而變成焦褐色），因為手工關係麵線還會寬細不一，為增添飽足感，裡面配料通常會有炸過的肉塊，另外有些會添加蛋塊和小蝦米來增添層次鮮味。

▲因為手工關係導致面的粗細不一。



▲炸肉塊一碗裡面通常會有3-5塊。



25元端上來滿滿一碗，吃完這碗有種值回票價的感覺，仔細看麵裡還有蛋花。開吃前，不忘調味可以加辣椒、胡椒粉或是烏醋，想吃香菜也可以加，炸肉塊一碗裡面通常會有3-5塊，讓簡單的麵線糊多了些特別。有人一吃就是30年，當然市場裡面很多家可以選擇，各有各的支持者，端看個人喜好與口味。

▲隱藏在鹿港市場內的人氣麵線糊。



蔡老店麵線糊

地址：彰化縣鹿港鎮大明路6號

電話： 0935-797-346