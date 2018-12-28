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簡單喝咖啡也能享受奢華！韓國咖啡廳也有歐式宮殿裝潢

點評：這也太美了吧！打卡騙大家我在歐洲應該大家都相信吧～
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▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。（圖／莓姬貝利•食事旅行提供）

▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。

記者張舒芸／綜合報導　圖／莓姬貝利 • 食事旅行

到韓國釜山旅遊很多人常到的購物商圈莫過於南浦洞、光復路商店街、BIFF廣場、札嘎其海鮮市場等，但是逛街一整天身體也需要是當歇息，這時候找間咖啡廳坐下來啜飲，補充體力再繼續血拚會更有戰鬥力。部落客莓姬貝利 • 食事旅行在《旅遊超爽的！》就介紹地鐵南浦站附近的一家特色咖啡館「COFFEE NERUDA 커피네루다」，結合藝術與古典風格讓人一進來就感受到不同的氛圍。

COFFEE NERUDA交通方式

▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。（圖／莓姬貝利•食事旅行提供）

▲COFFEE NERUDA位於「釜山地鐵南浦站1號出口」，出站後抬頭即可看到它，地點超級方便。

▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。（圖／莓姬貝利•食事旅行提供）

▲釜山地鐵南浦站1號出口。

一經過就會被這老爺爺招牌吸引，復古手繪風格別有特色，看外觀就直覺應該是間質感不錯的咖啡廳。一走進裡面彷彿來到歐洲，所有裝飾擺設都像是回到文藝復興時代，完全想像不到這裡是韓國。COFFEE NERUDA於2015年創立，也是開了一段時間，豆子是由韓國當地的咖啡師所烘焙的。一樓是點餐區，除了咖啡及飲品外，冰櫃內也有幾款蛋糕可以選擇，甚至也有販售自家品牌的咖啡豆及其他咖啡用具。

▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。（圖／莓姬貝利•食事旅行提供）

▲店家外觀還算低調。

▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。（圖／莓姬貝利•食事旅行提供）

▲招牌的老爺爺LOGO很吸引人。

▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。（圖／莓姬貝利•食事旅行提供）

▲冰櫃內也有幾款蛋糕可以選擇。

▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。（圖／莓姬貝利•食事旅行提供）

▲每個角落都很有歐式韻味。

走上二樓整個歐式風格更突顯，除了以木製裝潢為主軸，牆上還掛上許多名畫，像是梵谷的《星夜》，不時散發出古典氣息，連椅子、吊燈都復刻歐式的豪華宮殿裝潢，讓人坐上喝咖啡都不自覺的優雅起來，買杯咖啡就能體驗像在歐洲宮殿裡奢華生活，想一想還滿划得來的。

▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。（圖／莓姬貝利•食事旅行提供）

▲在這邊拍照大家可能也會相信你在歐洲。

▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。（圖／莓姬貝利•食事旅行提供）

▲牆上掛滿了鑲金畫框的各種畫作。

▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。（圖／莓姬貝利•食事旅行提供）

▲燈光也很有氣氛。

▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。（圖／莓姬貝利•食事旅行提供）

▲連吊燈都非常講究。

大片玻璃窗透光讓三樓整個明亮起來，也有提供wifi跟插座免費提供，在這邊工作能被氣氛感染做事格外有效率，環境寧靜清幽使人完全放鬆。COFFEE NERUDA 的冰水及餐具為自取，也提供了幾本雜誌借閱。基本上以飲品為主，販售各式各樣的咖啡。連送上的餐點杯具、碗盤都是歐式貴族風，質感讓人覺得普通的餐點都變得特別許多。

▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。（圖／莓姬貝利•食事旅行提供）

▲三樓窗邊的位置可以欣賞人來人往的街景。

▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。（圖／莓姬貝利•食事旅行提供）

▲店家聯名馬克杯。

▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。（圖／莓姬貝利•食事旅行提供）

▲擺設也很有感覺。

▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。（圖／莓姬貝利•食事旅行提供）

▲菜單。

▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。（圖／莓姬貝利•食事旅行提供）

▲抹茶拿鐵及很特殊的胡蘿蔔蛋糕。

▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。（圖／莓姬貝利•食事旅行提供）

▲杯子非常有質感，且很符合整體氛圍。

部落客莓姬貝利•食事旅行推薦店裡的「胡蘿蔔蛋糕 Carrot Cake」，她形容胡蘿蔔與蛋糕的結合得非常完美，淡淡的胡蘿蔔味道中帶有濃郁的奶香，蛋糕本身很扎實，上方的奶油不會膩口，整體吃起來完全不會很甜。有機會來韓國玩，不妨近來這家超有特色的咖啡廳朝聖！

▲釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA。（圖／莓姬貝利•食事旅行提供）

▲部落客推薦的胡蘿蔔蛋糕，有機會來這邊一定要試試。

釜山咖啡廳 COFFEE NERUDA

地址：부산광역시 중구 남포동2가 39-6
39-6, Nampo-dong 2-ga, Jung-gu, Busan
電話：051-253-1477
營業時間：10:00–23:00
交通：地鐵南浦站1號出口

莓姬貝利 • 食事旅行 部落格

關鍵字： 韓國美食 釜山美食 COFFEE NERUDA 莓姬貝利 • 食事旅行 歐式風格 南浦洞 咖啡廳

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