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歡慶亞洲首座嚕嚕米樂園開幕　台北主題餐廳用餐滿千可抽限定商品

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▲歡慶亞洲首座嚕嚕米樂園開幕　台北主題餐廳用餐滿千可抽限定商品。（圖／嚕嚕米主題餐廳提供）
▲3月底前台北嚕嚕米主題餐廳用餐滿千可抽限定商品。（圖／嚕嚕米主題餐廳提供）

旅遊中心／綜合報導

粉絲們引頸期盼的日本嚕嚕米樂園Moomin Valley Park已在3月16日正式開幕！歡慶亞洲首座嚕嚕米樂園開幕，全台唯一的Moomin Park嚕嚕米主題餐廳舉辦「歡慶樂園開幕 ‧ 瘋狂加碼送好禮」活動，來店用餐消費滿千即可參加抽獎1次，好禮品項包括多款Moomin Café限定商品和日本進口商品。

台北嚕嚕米主題餐廳舉辦的「歡慶樂園開幕‧瘋狂加碼送好禮」活動自3月18日開跑至31日，來店用餐消費滿千即可參加抽獎1次，滿兩千可抽2次，以此類推，且每抽必中。好禮品項包括多款Moomin Café限定商品和日本進口商品，如港台限定嚕嚕米鬆餅娃娃(市價600元)、嚕嚕米與可兒儲物袋(市價320元)、日本丸真方巾-嚕嚕米(市價220元)、手指偶(市價80元)。

▲歡慶亞洲首座嚕嚕米樂園開幕　台北主題餐廳用餐滿千可抽限定商品。（圖／嚕嚕米主題餐廳提供）
▲Moomin Cafe準備了超過百隻嚕嚕米鬆餅玩偶要送給粉絲們。（圖／嚕嚕米主題餐廳提供）
 

嚕嚕米主題餐廳的一大特色就是可以和嚕嚕米一家同桌用餐，有嚕嚕米、可兒、阿金、小不點等10位成員會在用餐期間「跑場」招呼客人，來店用餐還有機會遇到嚕嚕米出場和粉絲朋友玩遊戲，不管是不是粉絲，都覺得療癒、一秒愛上。餐點堅持現點現做，台日同步的明星商品「Moomin House鬆餅」，點餐還會送角色陶瓷公仔，可自選角色。

▲歡慶亞洲首座嚕嚕米樂園開幕　台北主題餐廳用餐滿千可抽限定商品。（圖／嚕嚕米主題餐廳提供）
▲嚕嚕米主題餐廳Moomin Cafe不僅有可愛與美味兼具的餐點，還有嚕嚕米、可兒、小不點等家人坐鎮，陪大家吃飯。（圖／嚕嚕米主題餐廳提供）

地址：台北市大安區大安路一段81號 豪麗大飯店1F
電話：02-8772-8771

關鍵字： 美食快訊 嚕嚕米主題餐廳

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