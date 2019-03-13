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用釣的太慢了！林口也有流水泰國蝦吃到飽試賣中

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▲用釣的太慢了！林口也有流水泰國蝦吃到飽試賣中。（圖／泰蝦PA提供)
▲泰蝦PA水道泰國蝦吃到飽3月8日-3月17日試營運。（圖／泰蝦PA提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

林口也有泰國蝦吃到飽了！泰蝦PA水道泰國蝦吃到飽3月8日-3月17日試營運，餐廳中間一樣也有一條閃著七彩LDE燈的流水道，裡面放的都是活跳跳的泰國蝦，想吃多少就撈多少。除了泰國蝦吃到飽外，餐廳還提供各式海鮮、肉品與熟食，讓大家也能換換口味後再吃泰國蝦。

▲用釣的太慢了！林口也有流水泰國蝦吃到飽試賣中。（圖／泰蝦PA提供)
▲泰蝦PA水道泰國蝦是採用韓國進口烤盤，比較不會出現焦黑情況。

泰蝦PA水道泰國蝦是採用韓國進口烤盤，比較不會出現焦黑情況，除了無限供應的泰國蝦之外，餐廳裡還有海鮮、肉品、蔬菜與熟食等，海鮮有蛤蜊、鯛魚、花枝，肉品有豬肉、羊肉與牛肉。熟食有滷肉飯、薯條、炸雞塊等。飲料部份，可樂、雪碧、紅茶、奶茶及濃縮果汁都可以喝到飽。

▲用釣的太慢了！林口也有流水泰國蝦吃到飽試賣中。（圖／泰蝦PA提供)
▲泰國蝦想吃多少就烤多少。

費用部份，成人平日679元，假日739元，每人收取60元清潔費（試營運期間免收），用餐時間為120分鐘。3月17日前的試營運期間用餐時段只有17:30、20:00兩場，3月18日正式開幕後星期六時間有11：30、14：00、17：30、20：00、22：30，星期日則是11：30、14：00、17：30、20：00四個時段。

地址：新北市林口區三民路58號1樓
電話：02-2608-9900

關鍵字： 美食情報 流水蝦 泰國蝦吃到飽 泰蝦PA

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