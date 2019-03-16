北極熊咖啡廳Polar Cafe插旗西門町　擁有大片落地窗及戶外露台



▲北極熊咖啡廳Polar Cafe插旗西門町，有寬廣挑高的室內空間。



記者黃士原／台北報導、攝影

位在台北民生社區的Polar Cafe整間店以北極熊為主題，除了店裡放滿北極熊娃娃和裝飾外，漂浮北極熊飲品更是IG打卡寵兒。現在台北市西區的朋友不用跑到民生社區也能喝得到，因為Polar Cafe在真善美戲院的樓上(頂樓)開了家旗艦店，有寬廣挑高的室內空間、採光佳，以及充滿樂趣的戶外露台，3月16日正式開幕。

Polar Cafe西門旗艦店就在西門捷運6號出口、新世界大樓的9樓，也就是真善美戲院樓上，承接原本咖啡廳的裝潢，小涵老闆沒有太多更動，有寬廣挑高的室內空間，而超大的落地窗讓咖啡廳白天採光明亮，充滿舒適悠閒的氛圍。





▲門口就有北極熊來迎接大家。





▲座位上有都北極熊玩偶陪大家。





▲沙發區。



相較於民生店，西門旗艦店還有超大的戶外露台，小涵老闆在戶外露台鋪上白色人工地草皮，他說就像是北極熊生活的極地，白色人工地草皮上面還有擺上戶外座位與小桌子，小桌子在晚上會變成燈具，感覺又會不同。

Polar Cafe老闆希望旗艦店是大家可以來這裡發呆、看書，與朋友聚會聊天的地方，是一個可以讓人放鬆的咖啡店，所以室內座位擺放很鬆，就是不想讓客人有壓迫感。





▲戶外區的牆上有北極熊。





▲戶外露台。





▲戶外座位區。

除了挑高的室內空間、超大戶外露台之外，旗艦店餐點也比起民生店豐富許多，除了原本提供的麵疙瘩之外，還新增了沙拉、早午餐、披薩，與法式可麗餅等餐點，小涵老闆說，餐點都是經過多次試菜，試到最適合的味道與口感，以披薩來說，口感偏脆、冷掉也好吃，主要是因為大家來咖啡店往往會聊天聊到忘了吃東西，所以他想做出冷掉也好吃的披薩。





▲漂浮北極熊飲品。





▲奶油培根麵疙瘩。





▲瑪格麗特披薩。





▲草莓巧克力冰淇淋法式可麗餅。



咖啡飲品部份，Polar Cafe主要提供義大利品牌咖啡豆製成的咖啡、水果和花草茶飲及牛奶調味飲品，任何飲品都可以多80元加上北極熊棉花糖，這也是Polar Cafe的招牌人氣，不過Polar Cafe則較建議加在熱飲中，讓棉花糖隨著溫度慢慢融化，可以為咖啡或牛奶增添棉花糖淡淡的甜蜜香氣。



Polar Cafe西門旗艦店

地址：台北市萬華區漢中街116號9樓

電話：02-23702223